Skan wniosku o pieniądze nie przejdzie. ZUS: podstawą do wypłaty jest oryginał

Zasiłek opiekuńczy wypłacany jest rodzicom, którzy z uwagi na chorobę dziecka do 8. roku życia lub osoby niepełnosprawnej, muszą zostać w domu, zamiast pojawić się w pracy. W czasie pandemii zasiłek wypłacany był także w sytuacji, kiedy szkoła lub przedszkole było zamknięte. Wówczas wystarczającą podstawą do wypłaty pieniędzy był stan wniosku. Dziś jednak ZUS wymaga tylko oryginałów.

„Skan nie jest podstawą do wypłaty”. ZUS może odmówić przyznania świadczenia

„Nie chcesz czekać na wypłatę – dostarcz do ZUS oryginał wniosku” – poinformował urząd w komunikacie. Pracownicy firm zatrudniających maksymalnie 20 osób otrzymują zasiłek opiekuńczy z ZUS. Jak wyjaśnił urząd, w czasie pandemii to pracodawca w imieniu swojego ubezpieczonego pracownika, mógł dołączyć do zaświadczenia Z-3/Z-3a skan wniosku o zasiłek opiekuńczy Z-15A/Z-15B i poświadczyć przez siebie za zgodność z oryginałem. „Było to jednak rozwiązanie wprowadzone na czas określony, które już dzisiaj nie funkcjonuje” – czytamy.

Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa dolnośląskiego poinformowała, że obecnie to osoba wnioskująca o zasiłek powinna dostarczyć do ZUS oryginał podpisanego wniosku Z-15A/Z-15B. - To pozwoli na uniknięcie długiego czekania na wypłatę. Niestety wielu pracodawców wnioskujących o tym nie wie. Wpływają do nas skany wniosków, a my musimy poprosić o dostarczenie oryginału. To trwa,a ubezpieczony czeka na zasiłek – wyjaśniła rzeczniczka.

Wniosek o zasiłek można wysłać tradycyjnie – pocztą do ZUS, udać się do urzędu lub skorzystać ze swojego profilu PUE i przekazać Z-15A/Z-15B drogą elektroniczną z podpisem elektronicznym (np. korzystając z profilu zaufanego). Również pracodawca może przesłać do ZUS pocztą tradycyjną oryginał otrzymanego od pracownika wniosku.

Poza oryginalnymi dokumentami warunkiem do wypłaty jest podleganie ubezpieczeniu chorobowemu, które jest obowiązkowe dla osób na etacie. W przypadku zleceń takie składki są dobrowolne. „Co ważne, przy zasiłku opiekuńczym przysługuje on niezależnie od okresu ubezpieczenia. Zatem, jeśli nawet po tygodniu pracy, rozchoruje się dziecko, które będzie wymagało opieki, można już w takim krótkim czasie korzystać z tego świadczenia” – podał urząd.

RadioZET.pl/ZUS