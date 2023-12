Skarbówka kwestionuje wspólne rozliczenie podatku. Jest interwencja RPO

PIT można rozliczyć z małżonkiem, co w przypadku, gdy jeden z podatników „wpada” w drugi próg podatkowy, może zmniejszyć zobowiązania podatkowe. Ważne, by para miała wspólność majątkową i by żadne z małżonków nie stosowało tzw. liniówki i ryczałtu (z wyjątkiem przepisów dot. najmu poza prowadzonym biznesem). Kiedy skarbówka może odmówić wspólnego rozliczenia? Rozbieżne stanowisko w sprawie interpretacji przepisów ma RPO.

Wspólne rozliczenie. Skarbówka może odmówić preferencji

RPO opisał sprawę podatnika, który chciał rozliczyć się z całkowicie ubezwłasnowolnioną żoną - chodziło o wydatki na likwidację barier architektonicznych i technicznych, które nie były refundowane ze środków PFRON. Skarżący liczył na choćby częściowe zrekompensowanie wydatków w łącznej kwocie 70 tys. zł, które przeznaczone były na przystosowanie samochodu tak, by niepełnosprawna żona mogła korzystać z pojazdu. Ponadto podatnik zainstalował w domu schodową windę krzesełkową.

„Skarżący liczył na ich zrekompensowanie, choćby częściowe, przy wspólnym rozliczeniu z żoną. Urząd Skarbowy poinformował go jednak, że ubezwłasnowolnienie powoduje rozdzielność majątkową, dlatego nie ma możliwości skorzystania ze wspólnego rozliczenia dochodów. W ocenie skarżącego taka możliwość realizuje zasadę sprawiedliwości społecznej” – czytamy w piśmie RPO.

Stanowisko skarbówki potwierdza z kolei art. 53 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, z którego wynika, że „rozdzielność majątkowa powstaje z mocy prawa, w razie ubezwłasnowolnienia lub ogłoszenia upadłości jednego z małżonków”. Nie został zatem spełniony jeden z warunków wspólnego opodatkowania małżonków.

RPO wskazał jednak, że taka wykładnia przepisów nie jest uzasadniona. Dodał, że ze wspólnego rozliczenia może skorzystać samotny rodzic z dzieckiem, czy małżonkowie w wielu innych przypadkach. „Inne natomiast grupy - znajdujące się w szczególnej, często trudnej sytuacji, nie mogą zsumować swoich dochodów przy rozliczeniu - np. podatnik opiekujący się dorosłym chorym członkiem rodziny, w tym również ubezwłasnowolnionym małżonkiem” – czytamy.

RPO dodał, że opiekun osoby ubezwłasnowolnionej, w tym przypadku także niepełnosprawnej, i tak prowadzi z nią gospodarstwo domowe a swój dochód przeznacza na jej utrzymanie.

Trudno znaleźć uzasadnienie dla różnicowania tych grup i odmowy przyznania opisywanej preferencji, skoro faktycznie są one w bardzo podobnej sytuacji życiowej. Rozdzielność majątkowa nie jest wszak świadomą decyzją małżonków, ale powstającą z mocy prawa konsekwencją ciężkiej choroby współmałżonka - RPO

RPO uważa, że w tym przypadku prawo nie powinno uniemożliwiać małżonkom wspólnego rozliczenia. Rzecznik zwrócił się do resortu finansów z prośbą o zajęcie stanowiska w tej sprawie. Niewykluczone, iż przepisy w tym zakresie w przyszłości zostaną skorygowane tak, by zgodnie z opinią Rzecznika, polityka prorodzinna faktycznie realizowała ideę sprawiedliwości społecznej.

Źródło: Radio ZET/RPO