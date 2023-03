Skarbówka zwraca podatek na potęgę. Efekt Polskiego Ładu?

Polski Ład to dla wielu podatników i księgowych podatkowy dramat w dwóch aktach: jeden system obowiązywał od stycznia do lipca, w drugiej połowie roku zaś w życie weszły nowe przepisy. Zlikwidowano ulgę dla klasy średniej, PIT spadł z 17 do 12 proc., zaś składka zdrowotna pozostała nieodliczalna w PIT. Rekordowe zwroty podatku mogą świadczyć o tym, że wobec chaosu podatkowego płatnicy pobierali wyższe zaliczki na PIT, niż powinni.

Rekordowe zwroty podatku w 2023 roku

11 mld złotych. To kwota dotychczasowych zwrotów dokonanych przez skarbówkę. Jak mówił wiceminister Artur Soboń, będzie ich jeszcze więcej, gdyż nie każdy rozliczył się już z fiskusem.

- Jeśli chodzi o PIT, to idziemy na rekord. Będziemy mieli rekordową liczbę podatników, którzy skorzystają z e-PIT, będziemy mieli rekordową liczbę podatników ze zwrotami, które są wypłacane w rekordowym tempie, w niektórych przypadkach zwroty są wypłacane w kilka dni, wreszcie kwota zwrotów będzie rekordowa- mówił Artur Soboń.

Zawiłości związane z tegorocznym rozliczeniem podatku wyjaśnił w podcaście „Biznes. Między Wierszami” dyrektor departamentu poboru podatków w Ministerstwie Finansów Arkadiusz Jedynak.

W przypadku PIT-ów złożonych elektronicznie czas na zwrot pieniędzy wynosi 45 dni od dnia złożenia deklaracji. W przypadku formularzy papierowych – nawet 3 miesiące. W praktyce jednak w przypadku np. usługi Twój e-PIT, podatnicy czekać będą krócej – nawet dwa tygodnie.

Termin na złożenie PIT co do zasady mija 30 kwietnia. W tym roku jednak dzień ten wypada w niedzielę, a kolejny dzień pracy to wtorek 2 maja.

Pomagamy dzieciom z całego kraju odzyskiwać zdrowie i samodzielność. Wspieramy najbardziej potrzebujących z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Wyrównujemy ich szanse na lepszą przyszłość. Z roku na rok przybywa podopiecznych Fundacji Radia ZET. Teraz, w czasie wojny w Ukrainie, jesteśmy potrzebni jeszcze bardziej. Jak przekazać 1,5 proc. podatku Fundacji Radia Zet? Jeżeli korzystasz z usługi e-PIT to zachęcamy do zalogowania się na swoje konto. Deklaracja podatkowa zawiera pole, w które należy wpisać numer KRS organizacji pożytku publicznego (KRS Fundacji Radia ZET to 0000127204).

