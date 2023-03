Składka zdrowotna 2023. ZUS udostępnił specjalny kalkulator

ZUS w 2023 jest nie lada wyzwaniem dla przedsiębiorców. Składki poszły w górę, a postulaty dotyczące dobrowolnego ZUS-u nasiliły się. Polski Ład w minionym roku dodatkowo namieszał przy obliczaniu podstawy wymiaru składki, która w wielu przypadkach jest „nieodliczalna” w PIT. Na pomoc przedsiębiorcom ruszył Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który udostępnił kalkulator do obliczania rocznej podstawy wymiaru i składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób prowadzących pozarolniczą działalność.

Składka zdrowotna. Kalkulator ZUS

Kalkulator urzędu pozwala sprawdzić roczną podstawę wymiaru składki dla przedsiębiorców rozliczających się według zasad ogólnych (skala podatkowa), ryczałtu i podatku liniowego. Można w nim uwzględnić także „ulgę na start” i mały ZUS.

Aby obliczyć kwotę należności względem ZUS, należy wybrać rok, którego dotyczy rozliczenie roczne i formę opodatkowania. W kolejnym kroku należy podać kwotę dochodu lub przychodu i liczbę miesięcy podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu. Przedsiębiorca musi także podać kwotę podatku należnego (tylko w przypadku osób, które stosowały opodatkowanie wg skali i stosowały w związku z posiadanym stopniem niepełnosprawności obniżenie składki do wysokości zaliczki). Kalkulator daje też możliwość obliczenia różnicy między roczną składką na ubezpieczenie zdrowotne a sumą należnych składek miesięcznych na to ubezpieczenie. Na tej podstawie ustalana jest łączna kwota do zwrotu lub do dopłaty składki.

W dobie rosnącej inflacji i wyższych kosztów prowadzenia biznesu składki na ZUS stanowią wyzwanie dla przedsiębiorców. Redakcja MondayNews.pl, powołując się na dane urzędu, podała, że na koniec 2022 roku liczba aktywnych płatników z zadłużeniem była o przeszło 34 proc. większa niż rok wcześniej. Statystyczny dług wyniósł średnio ponad 34 tys. zł., zaś największe zadłużenie wyniosło blisko 820 mln zł. Co robić w przypadku problemów finansowych, by uniknąć problemów z ZUS-em?

Odpowiedzią jest umowa z urzędem na spłaty ratalne, z czego w 2022 roku skorzystało 62,9 tys. przedsiębiorców. – Wielu przedsiębiorców wskazuje wprost, że działania ZUS w przedmiocie egzekucji są bardzo szybkie i bezkompromisowe. Złożenie wniosku o układ ratalny jest w takim przypadku jedynym rozwiązaniem pozwalającym utrzymać płynność finansową. Jednak taki krok należy uzasadnić, a także poprzeć wieloma wyliczeniami i dokumentami. Zdecydowanie nie działa to już tak jak na początku pandemii, kiedy procedura udzielania układów była przyspieszona i odformalizowana – podsumował dla MondaynNews.pl Marek Niczyporuk, doradca podatkowy z Kancelarii Ars AEQUI.

RadioZET.pl/ZUS/MondayNews.pl