Składki na ZUS do zmiany. „To nasza pierwsza decyzja po wyborach”

Polski Ład zrewolucjonizował zasady prowadzenia biznesu, w którym jednym z największych kosztów stała się składka zdrowotna. Przedsiębiorcy rozliczający się według skali podatkowej (12 i 32 proc.) nie odliczą już tego zobowiązania w rozliczeniu PIT, a w przypadku liniowców i ryczałtowców obowiązują limity odliczeń. Zdaniem posła Mirosława Suchonia, który był gościem podcastu „Biznes. Między Wierszami” reforma składkowa sprawiła, że prowadzący własną działalność nie wiedzą, ile przyjdzie im zapłacić w ramach składki zdrowotnej. Jedną z obietnic Polski 2050 jest ułatwienie zasad rozliczania tej kłopotliwej składki.

Wybory parlamentarne 2023. Co dalej ze składką zdrowotną?

- Polski Ład wywrócił do góry nogami założenia w zakresie prowadzenia biznesu. Składka stała się podatkiem, przedsiębiorcy płacą coraz więcej. Rząd żongluje nazwami: podatek, składka, danina. Wszystko jednak wprowadza się do zwiększenia obciążeń. Składka zdrowotna rujnuje biznes, my to zmienimy – deklarował Mirosław Suchoń.

W jaki sposób? Polska 2050 chce, by składka nie była „podatkiem zdrowotnym”. Składka będzie w dalszym ciągu stanowiła koszt przedsiębiorstwa, ale nie będzie już naliczana dodatkowo od przychodów firmy czy zysków ze sprzedaży majątku trwałego. - Zmiana zasad rozliczania składki zdrowotnej będzie jedną z pierwszych reform, jakie wprowadzimy. Przedsiębiorca będzie mógł z góry ustalić, jaką składkę zapłaci – dodał polityk.

Polska 2050 zaproponowała także półroczne vacatio legis w zakresie nowych przepisów dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstw. - Proponujemy wprowadzenie zasady, że przepisy będę zmieniane do 30 czerwca, a wchodzić w życie będą 1 stycznia. Jesteśmy jedyną partią, która staje po stronie Polski przedsiębiorczej, a nie marnotrawnej – argumentował Suchoń.

Przedsiębiorcy doświadczeni szybkim tempem zmian w przepisach, które dało się im we znaki szczególnie w pandemii, kiedy to prawo zmieniało się z dnia na dzień, i tak doczekają się „dobrej zmiany” legislacyjnej. Wszystko za sprawą ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych, której projekt ujrzał światło dzienne 5 lipca br. Nowe prawo zobowiąże Radę Ministrów, do takiego stanowienia przepisów dot. przedsiębiorców, które zapewni im, że zmiany będą wchodzić w życie albo 1 stycznia, albo 1 czerwca. Taki harmonogram ma stać się zasadą przy zmianach prawnych określających zasady podejmowania, wykonywania lub zakończenia działalności gospodarczej. Gdzie jest haczyk? W ustawie czytamy, że mogą pojawić się wyjątki „jeżeli przemawia za tym ważny interes publiczny”.

