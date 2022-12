Składki na ZUS w 2023 roku. Czeka nas słona podwyżka

Składki na ZUS w 2023 roku wzrosną nawet o kilkaset złotych. Łącznie pełne składki na 2023 rok wyniosą 1418,48 zł (bez składki zdrowotnej). Dla porównania w bieżącym roku łączna suma zobowiązań na ZUS wynosiła 1211,28 zł.

Składki na ZUS 2023

„Od nowego roku wyższa będzie kwota minimalnego wynagrodzenia i prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2023 r. Zmienią się w związku z tym wysokości składek na ubezpieczenia społeczne obliczane przez przedsiębiorców” – podał ZUS.

Podwyżki odczują zarówno ci, którzy płacą tzw. mały ZUS, jak i ci, którzy zobowiązani są płacić składki w pełnej wysokości. Przedsiębiorcy zaliczani do tej pierwszej grupy przez pierwsze 24 miesiące kalendarzowe od rozpoczęcia działalności opłacają składki od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia. Podstawą wymiaru składek od stycznia jest zatem kwota 1047 zł (30 proc. z kwoty 3490 zł), zaś od 1 lipca 1080 zł (30 proc. z 3600 zł). Jak wyliczyli eksperci z InFakt.pl, suma składek na mały ZUS wzrośnie po dwóch podwyżkach z poziomu 285,71 zł do 341,72 zł.

Osoby niekorzystające z tej preferencji płacą ZUS od podstawy wynoszącej 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Jak podał urząd, przedsiębiorcy ci w 2023 roku będą je naliczać od 4161 zł. Kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2023 roku wynosić bowiem będzie 6935 zł.

Za miesiące styczeń - grudzień 2023 r. składka na ubezpieczenia społeczne osób wymienionych w tej grupie nie może być niższa od kwoty:

812,23 zł /tj. 19,52 proc./ - na ubezpieczenie emerytalne,

332,88 zł /tj. 8 proc./ - na ubezpieczenia rentowe,

101,94 zł /tj. 2,45 proc./ - na ubezpieczenie chorobowe.

Doliczając do tego składkę wypadkową (69,49 zł) oraz składkę na Fundusz Pracy (101,94 zł), suma składek na przedsiębiorcy wyniesie co najmniej 1418,48 zł, czyli o ponad 207 zł więcej niż obecnie. Do tej kwoty doliczyć należy także składkę zdrowotną, która naliczana będzie odrębnie w zależności od formy opodatkowania. Jak liczona będzie składka zdrowotna dla skali podatkowej, ryczałtu, podatku liniowego i karty podatkowej? O tym przeczytacie tutaj: Składka zdrowotna w 2023 roku. Zasady

Eksperci z InFakt.pl skomentowali, że w 2023 roku będziemy mieli do czynienia z „najwyższym w historii wzrostem składek na ZUS”. Jak czytamy w komentarzu „2023 rok będzie wyzwaniem dla firm nie tylko ze względu na podwyżkę składek ZUS, ale również wzrost kosztów utrzymania firmy. Do nich należy zaliczyć także podwyżki cen energii elektrycznej, gazu czy innych mediów”.

RadioZET.pl/ZUS/InFakt.pl