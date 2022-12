Sklepy otwarte 26, 25 i 24 grudnia. Godziny otwarcia sklepów w święta

Biedronka oraz inne sklepy poinformowały o godzinach otwarcia sklepów w okresie świątecznym. W tym roku Boże Narodzenie wypada w niedzielę, a Wigilia w sobotę, co skomplikowało sytuację pracowników, o czym można dowiedzieć się czytając, czy za 24 i 25 grudnia należą się dni wolne od pracy. 27 grudnia zaś po raz pierwszy będziemy obchodzić nowe święto państwowe – czy za nie należy się przerwa w pracy?

26 grudnia. Sklepy. Godziny otwarcia

26 grudnia, w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, wszystkie duże sieci handlowe i sklepy będą zamknięte. W Biedronce, Lidlu, Kauflandzie, Auchan, Carrefourze, E.Leclerc, Stokrotce, Netto, Delikatesach Centrum czy Dino nie zrobimy zakupów.

25 grudnia. Sklepy. Godziny otwarcia

25 grudnia, w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia, wszystkie duże sieci handlowe i sklepy będą zamknięte. W Biedronce, Lidlu, Kauflandzie, Auchan, Carrefourze, E.Leclerc, Stokrotce, Netto, Delikatesach Centrum czy Dino nie zrobimy zakupów.

24 grudnia. Sklepy. Godziny otwarcia w Wigilię

24 grudnia, w Wigilię, wszystkie duże sieci handlowe i sklepy będą otwarte krócej. W Biedronce, Lidlu, Kauflandzie, Auchan, Carrefourze, E.Leclerc, Stokrotce, Netto, Delikatesach Centrum czy Dino zrobimy zakupy tylko do godz. 13:00. Część sklepów może być wyjątkowo czynna do 13:30. Najdłużej klientów przyjmować będą Żabki, które będą otwarte do godz. 14:00.

27 grudnia. Sklepy. Godziny otwarcia

27 grudnia, w pierwszy dzień po świętach Bożego Narodzenia, wszystkie duże sieci handlowe i sklepy będą otwarte w zwyczajowych godzinach pracy. W Biedronce, Lidlu, Kauflandzie, Auchan, Carrefourze, E.Leclerc, Stokrotce, Netto, Delikatesach Centrum czy Dino zrobimy zakupy zazwyczaj już od 6:00 rano.

