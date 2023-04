Sklepy przed majówką będą dłużej otwarte. Gdzie zrobimy zakupy w długi weekend?

Majówka to czas licznych promocji w sklepach. Trzeba się jednak pośpieszyć, gdyż 1 i 3 maja sklepy będą w większości zamknięte. Święto Pracy i Narodowe Święto Konstytucji to dni ustawowo wolne od pracy, także dla handlowców. W jakich godzinach otwarte będą sklepy przed i w trakcie majówki?

Godziny otwarcia sklepów w majówkę

Do 1 maja bez obaw zrobimy zakupy nawet w największych sieciach handlowych. 30 kwietnia wypada bowiem niedziela handlowa. Co więcej, sklepy wówczas działać będą dłużej. Biedronka zapowiedziała, że w dniach od 24 do 30 kwietnia włącznie niektóre placówki będą otwarte nawet do 23:30. Godziny otwarcia poszczególnych sklepów sprawdzić można na stronie internetowej Biedronki.

fot. RadioZET.pl

Zwykle do 23:00 otwarte są także sklepy Lidla, zaś godzinę wcześniej zamyka się Kaufland. W podobnych godzinach otwarte będą w weekend także sklepy Netto, Auchan czy E. Leclerc.

1 maja i 3 maja z kolei sklepy będą zamknięte. Są to dni ustawowo wolne od pracy, w których obowiązuje zakaz handlu. Ustawodawca wskazał jednak na kilka wyjątków. Działać mogą wówczas stacje benzynowe, apteki, cukiernie, kioski z prasą, sklepiki z pamiątkami czy małe sklepy obsługiwane w te dni przez właściciela.

2 maja wypada Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. To święto nie jest jednak dniem wolnym od pracy, a więc sklepy będą otwarte.

RadioZET.pl