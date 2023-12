Sławomir Mentzen ma miliony. Po raz pierwszy ujawnił majątek

Na stronie internetowej Sejmu opublikowano w piątek oświadczenia majątkowe posłów za 2022 rok. Zainteresowanie budzi m.in. Sławomir Mentzen, który przede wszystkim dzięki bitcoinom zgromadził ogromne pieniądze.

Opublikowano oświadczenia majątkowe posłów

Posłowie X kadencji złożyli oświadczenia majątkowe. Nie tylko parlamentarzyści, ale i osoby na wysokich stanowiskach kierowniczych w państwie, samorządowcy, żołnierze, sędziowie czy prokuratorzy muszą złożyć stosowną dokumentację. Ma to przeciwdziałać korupcji.

Co znajduje się w oświadczeniu majątkowym? Należy w nim wpisać cały posiadany majątek i jego szacowaną wartość. Dotyczy to zarówno pieniędzy, jak i nieruchomości, drogich przedmiotów, jak np. samochód, a nawet zobowiązań finansowych, takich jak kredyty czy pożyczki.

Oświadczenie majątkowe Sławomira Mentzena - kryptowaluty dały mu miliony

Zgodnie z przedstawioną dokumentacją Sławomir Mentzen zgromadził ponad 702 tys. zł, 15 tys. euro, 1,5 tys. dolarów, 165 funtów i... 33,7 bitcoina o wartości niemal 4,9 mln zł. Lider Konfederacji posiada też akcje: Mirbudu, Figene Capital i Pure Biologics.

Poseł jest współwłaścicielem (wraz z żoną) kilku nieruchomości: domu o powierzchni 370 m2 o wartości 3,5 mln zł, domu o powierzchni 125 m2 o wartości 875 tys. zł i mieszkania o powierzchni 107 m2 o wartości 750 tys. zł.Wpisał też "inne dochody": ze sprzedaży bitcoinów (5323 zł) i z powtarzalnych świadczeń pieniężnych na rzecz Kancelarii Mentzen SKA (71,5 tys. zł). Polityk zadeklarował "prawo do korzystania" z dwóch samochodów osobowych - Volvo XC 90 z 2022 roku o wartości 340 tys. zł i Mercedesa klasy E Coupe z 2022 roku o wartości 300 tys. zł.

Sławomir Mentzen odnotował też zawieszenie jednoosobowej działalności gospodarczej, która przyniosła mu w 2022 roku stratę w wysokości 57,9 tys. zł (przychód wyniósł 0 zł). Ponadto poseł wpisał do oświadczenia dwa kredyty: w ING (do spłaty 961 tys. zł) i w PKO (do spłaty 317 tys. zł). Z kolei pożyczył osobom fizycznym łącznie 360 tys. zł, a osobom prawnym ponad 3,8 mln zł.

Źródło: Radio ZET/sejm.gov.pl