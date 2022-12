Ślub nawet w grudniu da ulgę w podatkach w 2023 roku. Zmiany wprowadził Polski Ład

PIT i rozliczenie podatków w 2023 roku może być dla podatników nie lada wyzwaniem. Przyczyny są dwie: Polski Ład i Niskie Podatki. Ten drugi program Prawa i Sprawiedliwości stanowi niejako korektę styczniowej rewolucji w podatkach. 1 lipca ulga dla klasy średniej została zastąpiona powszechną obniżką PIT z 17 do 12 proc. Wśród innych licznych zmian, w tym podniesieniu kwoty wolnej od podatku do 30 tys. i drugiego progu podatkowego do kwoty 120 tys. zł, warto wspomnieć także o zmianach dla małżeństw, w tym umożliwienie wspólnego rozliczenia za rok, w którym został zawarty związek małżeński. Można zatem wziąć ślub choćby i w grudniu, by w 2023 roku połączyć przed skarbówką zarobki i skorzystać z preferencyjnego rozliczenia.

Wspólne rozliczenie z małżonkiem za 2022 rok

Wspólne rozliczenie podatku dochodowego małżonków to jeden ze sposobów zaoszczędzenia podatku, pod warunkiem, że parę dzieli odpowiednio duża luka w zarobkach. Bowiem im większa dysproporcja w płacach, tym większa korzyść podatkowa. Polski Ład sprawił, że od 1 stycznia 2022 r. wspólnie rozliczyć się mogą małżonkowie, którzy zawarli związek małżeński w trakcie roku i pozostawali w nim do końca roku. Jest jednak kilka warunków: nie rozwieść się do końca 2022 roku i mieć wspólność majątkową. Na czym polega to rozwiązanie?

Jeden z małżonków składa wniosek o wspólne rozliczenie (także w imieniu małżonka), co może zrobić za pośrednictwem usługi Twój e-PIT, przez system e-deklaracje lub w urzędzie skarbowym. Jak wyliczany jest podatek. Daninę oblicza się od sumy dochodów pomniejszonych o przysługujące każdemu z podatników ulgi (w tym kwotę zmniejszającą podatek). Podatek obliczają od połowy łącznych dochodów małżonków. Tak obliczony podatek mnożą razy dwa.

Największe korzyści podatkowe mają małżeństwa, w których jeden z małżonków nie osiągnął żadnego dochodu. Przy założeniu, że łączne zarobki, czyli w tym przypadku zarobki jednego z małżonków, wynoszą 150 tys. zł, to wówczas podatnik „wpadłby” w drugi próg podatkowy. 120 tys. złotych opodatkowane byłoby stawką 12 proc., zaś 30 tys. zł (nadwyżka) – stawką 32 proc. Podatnik rozliczający się samodzielnie zapłaciłby wówczas podatek w wysokości 24 tys. zł, który pomniejsza się o kwotę zmniejszającą podatek, co daje wynik 20,4 tys. zł.

Jeśli ten sam podatnik rozliczyłby się z żoną lub mężem bez dochodu, wówczas ich wspólne zarobki dzielimy na dwa od tej kwoty obliczamy podatek w podwójnej wysokości. Kwota 75 tys. zł mieści się w pierwszym progu podatkowym, zatem zastosowanie ma wyłącznie 12 proc. stawka podatku. Podatek po odjęciu kwoty zmniejszającej podatek wyniesie 5,4 tys. zł, jego dwukrotność to 10,8 tys. zł. Para jest zatem „do przodu” o około 10 tys. zł. Podobny przykład opłacalności wspólnego rozliczenia podała Małgorzata Samborska z Grant Thornton.

Wspólne rozliczenie małżonków a ulga dla klasy średniej

Rząd co prawda zlikwidował tę kłopotliwą ulgę, ale jednak fakt, że obowiązywała ona przed ponad pół roku, rodzi pytania o jej stosowanie przy wspólnym rozliczeniu. W rządowych objaśnieniach pojawiło się następujące pytanie:

Będę chciał rozliczyć się wspólnie z żoną z PIT za 2022 rok. Żona będzie zatrudniona wyłącznie na umowę o pracę i osiągnie przychody ze stosunku pracy w kwocie ok. 50 tys. zł. Ja prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną według skali i osiągam znacznie wyższe dochody. Co będzie w przypadku, gdy żadne z nas nie spełni prawa do ulgi dla klasy średniej, ale łącznie je spełnimy? Czy we wspólnym rozliczeniu za 2022 rok będziemy mogli zastosować ulgę dla klasy średniej?

„Ulga dla klasy średniej nie obowiązuje od 1 lipca 2022 r. Oznacza to, że nie jest stosowana w rozliczeniu rocznym za 2022 r. Jednakże w przypadku podatników, do których była ona adresowana, przewidziano rozwiązanie zabezpieczające interesy tej grupy. Jeżeli okaże się, iż bardziej korzystne dla podatnika jest rozliczenie dokonane na zasadach obowiązujących na 30 czerwca 2022 r. niż to po uwzględnieniu zmian wprowadzonych nowelizacją ustawy z 9 czerwca 2022 r. otrzymasz zwrot z urzędu skarbowego” – podał resort finansów.

Wspólne rozliczenie nie dla każdego

Ustawa nie przewiduje możliwości skorzystania ze wspólnego rozliczenia jeśli choć jeden z małżonków to np. liniowiec. Ze wspólnego rozliczenia nie da się skorzystać także w przypadku ryczałtowców (wyjątkiem są przychody opodatkowane w formie ryczałtu z najmu lub dzierżawy lub formę karty podatkowej).

