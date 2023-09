„Śmieciówki” kontratakują. ZUS: więcej umów o dzieło

ZUS podał, że w pierwszym półroczu 2023 r. złożono więcej formularzy RUD i zgłoszono więcej umów o dzieło niż analogicznym okresie w latach 2021-2022. Wzrost liczby formularzy ZUS RUD w 2023 r. w stosunku do I półrocza 2022 r. wyniósł 56 tys., a w stosunku do I półrocza 2021 r. wyniósł 152 tys. Natomiast liczba umów o dzieło, która została zgłoszona po dwóch kwartałach 2023 r. jest wyższa o 11,2 tys. niż w 2022 r. i 143,6 tys. niż 2021 r.

Umowy o dzieło wracają. Nowe dane ZUS

- Obowiązek informowania ZUS o umowach o dzieło został wprowadzony w 2021 r. Zgromadzone w rejestrze informacje są wykorzystywane do celów statystyczno-analitycznych. To doskonała baza wiedzy dla ekonomistów oraz ekspertów z dziedziny ubezpieczeń społecznych i rynku pracy – podkreśliła w wypowiedzi dla PAP prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

- Dane o zawieranych w Polsce umowach o dzieło, które regularnie publikujemy pokazują, że - wbrew przypuszczeniom - w Polsce nie zawiera się rocznie kilku milionów umów o dzieło – dodała prof. Uścińska.

Z danych ZUS wynika, że od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 roku umowy o dzieło na formularzu RUD zgłosiło 51,3 tys. podmiotów. Największą grupę stanowili płatnicy składek zarejestrowani w ZUS – 98 proc. wszystkich podmiotów. Osób fizycznych, które zgłosiły do ZUS umowę o dzieło, a nie są płatnikami składek, było 630. Jest to 1,23 proc. ogółu zgłaszających. Umowy o dzieło zgłaszano przede wszystkim na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. W ten sposób przekazano 547,7 tys. formularzy RUD. Jest to 89,74 proc. ogółu zgłoszeń.

W pierwszym półroczu 2023 r. na formularzach RUD częściej zgłaszane były umowy o dzieło zawierane z mężczyznami – stanowili oni 52,81 proc. wykonawców. Co czwarty wykonawca umowy o dzieło to osoba w wieku 30-39 lat – 56,2 tys. Umowy o dzieło zawierano najczęściej na jeden oraz osiem dni.

Najwięcej osób wykonujących umowy o dzieło zostało wykazanych w sekcji "informacja i komunikacja" - 57,3 tys. wykonawców (21,94 proc.). Na dalszych miejscach znalazły się działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 50,3 tys. wykonawców (19,28 proc.), działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją – 34,2 tys. wykonawców (13,09 proc.), edukacja – 31,8 tys. wykonawców (12,19 proc.), pozostała działalność usługowa – 26,7 tys. wykonawców (10,24 proc.) oraz przetwórstwo przemysłowe – 10,3 tys. wykonawców (3,94 proc.).

- Rozpatrując natomiast liczbę zawieranych umów w podziale na województwa, jako ciekawostkę można uznać fakt, że w województwie lubuskim najmniej wykonawców w odniesieniu do liczby ubezpieczonych. Było ich tylko 74 na 10 tys. ubezpieczonych. Dla porównania w województwie mazowieckim było ich ponad 3 razy więcej – 240 na 10 tys. ubezpieczonych - podał ZUS.