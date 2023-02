Spadek inflacji i obniżka stóp procentowych. Kiedy koniec drożyzny?

Inflacja od wielu miesięcy napędzała wzrost cen, a przy sklepowej kasie za te same produkty co zwykle, musimy zapłacić dużo więcej. Tymczasem Rada Polityki Pieniężnej postanowiła nie zmieniać stóp procentowych. To piąty z rzędu miesiąc, w którym ich wysokość nie uległa zmianie. Dla kredytobiorców to umiarkowanie dobra wiadomość: raty kredytów nie wzrosną, a nawet mogą lekko spaść.

Krzysztof Krawczyk, partner CVC Capital Partners mówi w rozmowie z RadioZET.pl, że zjawisko spadku inflacji jest składową kilku czynników. - W naszym regionie jest to przede wszystkim wzrost kosztów energii, ale nie tylko. Obecnie te koszty się stabilizują, więc nie trudno powiedzieć, że te koszty będą spadać. Natomiast drugi element jest z nami od czasu pandemii COVID-19. Cały świat się w pewnym momencie zatrzymał i zatrzymały się również łańcuchy dostaw. Doprowadziło to do sytuacji, że aby dostać surowce przed konkurentem musimy zapłacić więcej. To wywołało globalny chaos. Niestety ten chaos będziez nami w regionie jeszcze przez kolejne lata. Gdy Ukraina wygra wojnę to popyt z jej strony na usługi budowlane i prace infrastrukturalne może wpłynąć na dostępność tych usług i ceny w Europie.

Spadek inflacji to dobra wiadomość, ale w małym stopniu zależna od Rady Polityki Pieniężnej, a szkoda, mogła zrobić więcej, żebyśmy w naszych portfelach mieli więcej realnego pieniądza. Natomiast w krótkim okresie pewnie możemy odczuć ulgę, szczególnie że spadek inflacji to też być może w perspektywie kilku miesięcy również spadek stóp procentowych, a więc ulga dla wielu kredytobiorców w Polsce - mówi Krzysztof Krawczyk, partner CVC Capital Partners Krzysztof Krawczyk, partner CVC Capital Partners

Krzysztof Krawczyk mówi także w podcaście "Biznes. Między wierszami" o dynamice inflacji, komunikatach RPP, sytuacji gospodarczej i wsparciu finansowym po Brexicie.

W wywiadzie poruszono także wątki kondycji polskiej gospodarki, globalnej zmiany trendów, automatyzacji, reskillingu, skracania łańcuchów dostaw, wsparcia biznesu i mentoringu.

