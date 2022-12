Sprawa KPO już przesądzona. „Zdrada stanu”

KPO jest Polsce potrzebne i „nie ma co udawać, że jest inaczej” – powiedziała minister finansów Magdalena Rzeczkowska. Szefowa MF już wcześniej mówiła, że budżet na 2023 rok jest trudny. W jak ciężkiej jesteśmy sytuacji można było wywnioskować ze słów Artura Sobonia, który powiedział RadioZET.pl, że tarczę antyinflacyjną trzeba planować „ostrożnie”, gdyż uszczupla finanse państwa 2,5 mld zł miesięcznie, a „trzeba zapewnić konieczne wydatki budżetu”. Czy Krajowy Plan Odbudowy poratuje polskie finanse? - To się prawdopodobnie już nie uda - powiedział w programie „Tłit” Wirtualnej Polski Robert Biedroń, europoseł i współprzewodniczący Nowej Lewicy.

„Nie ma szans” na KPO. Biedroń: informacje z pierwszej ręki

Polsce przysługuje 23,9 mld euro grantów i 11,5 mld euro pożyczek z europejskiego Funduszu Odbudowy. Sposób wydatkowania tych środków prezentuje Krajowy Plan Odbudowy, który precyzuje także daty wypłat. Problem w tym, że środki niewykorzystane w podanym terminie przepadają. Wybiegiem mającym uratować pieniądze dla Polski ma być prefinansowanie wpisanych do KPO działań przez PFR.

Polski rząd wciąż nie porozumiał się z Unią Europejską w sprawie wypłaty funduszy dla naszego kraju. Robert Biedroń powołując się na źródła w Brukseli poinformował, że „sprawa KPO jest przesądzona”. Niestety, na naszą niekorzyść.

- Nie ma żadnych postępów w negocjacjach. Nie ma szans, żeby te pieniądze zostały zakontraktowane. To jest straszne – powiedział współprzewodniczący Nowej Lewicy. Biedroń podważył ponadto informacje rządu o tym, że wypłata KPO jest coraz bliższa dzięki rozmowom z Komisją Europejską.

- To są kolejne kłamstwa pana premiera. Muszą być najpierw ustalenia, co do przełożenia kontraktowania, w przeciwnym razie te środki przepadają – dodał Biedroń. Polityk przyznał, że nawet po zmianie władzy i wypełnieniu warunków nie uda się odblokować KPO natychmiast, procedura zajmie kilka miesięcy.

Plan został co prawda zatwierdzony w 2022 roku, udostępnienie środków zostało uzależnione od osiągnięcia kamieni milowych, w tym zmianach w systemie sprawiedliwości, którego niezależność jest kwestionowana przez UE.

- Jeśli jest to kwestia utrzymania koalicji przez Zbigniewa Ziobrę, to jest to zdrada stanu - zadeklarował Robert Biedroń.

RadioZET.pl/Wirtualna Polska