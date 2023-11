Sprytny plan PiS dotyczący emerytur. Morawiecki do opozycji: jesteście zobowiązani

Emerytury bez podatku do wysokości płacy minimalnej bądź 6000 zł – taką obietnicę złożył Mateusz Morawiecki na specjalnej konferencji poświęconej „Dekalogowi Polskich Spraw”. Wśród złożonych przez dotychczasową opozycję postulatów, które Morawiecki chciałby poprzeć, znalazła się także renta wdowia oraz emerytury stażowe.

Emerytura bez podatku, renta wdowia, emerytury stażowe. Nowe propozycje

Na konferencji prasowej Morawiecki przedstawił propozycje w zakresie wsparcia rodzin i seniorów. Po pierwsze jest to - jak mówił - emerytura bez podatku do poziomu wysokości płacy minimalnej bądź do 6000 zł miesięcznie. - Jesteśmy w stanie podnieść rękę za jednym i za drugim postulatem - zapewnił. Zrównanie kwoty wolnej z najniższych wynagrodzeniem proponowała Konfederacja, podwyższenie kwoty wolnej do 60 000 zł (w praktyce do zarobków 6000 zł brutto) to pomysł Koalicji Obywatelskiej.

Druga propozycja do emerytura wdowia. - To postulat Lewicy, czyli uzupełnienie emerytury o dodatkowe świadczenia w przypadku odejścia jednego z małżonków. Jesteśmy w stanie również wypracować tutaj pieniądze - podkreślił pełniący obowiązki premiera polityk. „Wdowa będzie mogła albo zachować swoją emeryturę, a do tego uzyskać dodatek 50 proc. renty po mężu, albo wybrać rentę po mężu i dodać 50 proc. swojej emerytury. Taki sam wybór będą mogli podjąć wdowcy” – proponowała Lewica.

- Drugi punkt z tego filaru, z tego przykazania, jeśli mówimy o dekalogu, to emerytury stażowe. Emerytury stażowe, czyli możliwość podjęcia decyzji przez każdą Polkę, przez każdego Polaka, który znajduje się w wieku przedemerytalnym, po wypracowaniu odpowiedniego stażu, czy chce przejść na emeryturę, czy nie - wyjaśnił Morawiecki. Ta obietnica pojawiała się programach Prawa i Sprawiedliwości oraz Lewicy.

Wyjaśnił, że jest to sprawa, która może połączyć kilka ugrupowań. - To są punkty, które są w programie Polski 2050, PSL czy Lewicy. Różne punkty się tam znalazły, my przeanalizowaliśmy programy i cieszę się, że jest tyle wspólnych mianowników - zaznaczył Morawiecki.

- Drodzy parlamentarzyści, drodzy posłowie i posłanki, bo to wy będziecie wybierali rząd, głosowali nad rządem. Was wybrali wyborcy, a nie liderzy polityczni. Jesteście zobowiązani do tego, aby realizować to, co jest w waszym programie - powiedział Morawiecki.

