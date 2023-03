Średnie wynagrodzenie realnie jednak o 1000 zł niższe. Można sprawdzić własne

Inflacja w lutym sięgnęła rekordowego poziomu 18,4 procent. Koszt przeciętnych codziennych zakupów wzrósł nawet bardziej, o około 21 procent. Rząd zaczął już co prawda mówić o dezinflacji, ale termin ten oznacza, że ceny będą dalej rosły – tyle, że w coraz wolniejszym tempie. GUS wyliczył, że siła nabywcza emerytur spadła w 2022 roku o 4,7 procent. Wartość wynagrodzeń za pracę spadła nawet bardziej.

Inflacja zdemolowała zarobki. Kalkulator strat

Inflacja w 2022 roku wyniosła 14,4 procent – podał GUS. Dla pracujących oznacza to, że jeśli nie dostali podwyżki, to ich uposażenie realnie spadło. Obrazowo można powiedzieć, że w porównaniu do 2021 roku otrzymaliśmy dwie wypłaty mniej. Żeby zachować poziom życia, trzeba poprosić o podwyżkę – w jaki sposób robić to skutecznie w podcaście „Biznes. Między wierszami” doradził Krzysztof Inglot, założyciel Personnel Service i ekspert rynku pracy.

Ile dokładnie pieniędzy pozbawiła nas inflacja można sprawdzić dzięki kalkulatorowi opracowanemu przez krakowski Omni Calculator. Jeśli rozpatrzyć przypadek przeciętnego wynagrodzenia, to faktyczna wartość kwoty 5022,55 zł netto wyniosła 4242,02 zł.

- To różnica 780 złotych, a więc sięgająca ponad 15 procent wynagrodzenia, które zostaje, mówiąc wprost, „zjedzone” przez inflację. Opracowaliśmy inflacyjny kalkulator wynagrodzenia, by w dobie stale dającej się we znaki dużej inflacji każdy użytkownik mógł nie tylko przefiltrować dane podawane przez GUS, ale również przekonać się, ile wynosi moc nabywcza jego wynagrodzenia na daną chwilę. Aktualnie, do obliczeń przyjęliśmy najnowszy odczyt wartości inflacji równy 18,4 procent, jednak odsetek ten możemy swobodnie zmieniać w udostępnionym narzędziu - wytłumaczył dr Dominik Czernia, twórca kalkulatora z Omni Calculator.

Obsługa kalkulatora jest bardzo prosta – wystarczy wpisać wysokość zarobków, żeby sprawdzić, jak dużo pieniędzy straciliśmy przez inflację.

Eksperci wyliczyli, ile realnie warta jest pensja minimalna. „Jej wysokość netto, przy aktualnym poziomie 3490 zł brutto, wynosi 2709 zł, przed kalkulacją siły nabywczej. Po skorzystaniu z rozwiązania Omni Calculator okazuje się, że osoba uzyskująca wynagrodzenie w kwocie minimalnej dysponuje de facto miesięcznym budżetem równym 2288,01 zł, czyli o 15,5 procent mniejszym. Za godzinę pracy otrzymuje realnie rozporządzalną kwotę 13,20 zł, podczas gdy bez uwzględnienia inflacji jest ona równa 15,63 zł” – wynika z przeprowadzonych analiz.

