Średnio 29 tys. złotych czeka na spadkobierców. ZUS: te pieniądze podlegają dziedziczeniu

Emerytury wypłacane są w wysokości, która zależy od sumy odprowadzonych do systemu składek, stażu pracy, płac, a także struktur demograficznych. Czy kapitał emerytalny wypracowany przez lata przez płatników przepada po ich śmieci? ZUS wyjaśnił, że część składek emerytalnych po zmarłym bliskim można dziedziczyć

Dziedziczenie składek emerytalnych. ZUS wyjaśnił, jak to działa

W komunikacie ZUS czytamy, że nie wszystkie składki emerytalne, podlegają dziedziczeniu. Mowa jedynie o tych, które trafiają do II filaru systemu emerytalnego, czyli na konto emerytalne w ramach Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) oraz na tzw. subkonto w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Natomiast środki zgromadzone na głównym koncie w ZUS nie podlegają dziedziczeniu. Jak wspomniano, na statystycznym subkoncie zmarłego płatnika pozostaje zwykle ok. 29 tys. zł.

Te pieniądze podlegają dziedziczeniu, ale ZUS nie wypłaci ich „z automatu” bliskim. - Żeby pieniądze od nas dostać – trzeba złożyć w ZUS wniosek. Od razu wyjaśniam, że prawo do dziedziczenia mają osoby wskazane przez zmarłego, który był członkiem OFE oraz tego, który wprawdzie do OFE nie przystąpił, ale urodził się po 1968 r. Jeśli zmarły nie złożył żadnej dyspozycji dotyczącej dziedziczenia – środki wchodzą w skład masy spadkowej – wyjaśniła Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Subkonto w ZUS to część konta emerytalnego. Prowadzone jest ono dla tych osób, które są członkami OFE, oraz osób, które do OFE nie przystąpiły, ale urodziły się po 1968 r. W przypadku starszych seniorów subkonto tworzone było tylko przy okazji wstąpienia do OFE. Pieniądze ze składki emerytalnej w różnym stopniu zasilały te subkonta. W przypadku osób urodzonych po 1968 roku na subkonto trafia 7.3 proc. podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne. Inaczej jest, jeśli jest się członkiem otwartego funduszu emerytalnego i złożyło się w ZUS oświadczenie o przekazywaniu składek do OFE. Wówczas 2,92 proc. składki emerytalnej przekazywana jest do OFE, a 4,38 proc. na subkonto w ZUS.

ZUS wyjaśnił, że co do zasady połowa środków z subkonta po śmierci zmarłego trafi na subkonto małżonka. Pozostała część dzielona jest pomiędzy osoby wskazane za życia przez ubezpieczonego. Jeśli jednak zmarły nie wskazał osób, do których trafić mają te pieniądze, to zgromadzone na subkoncie środki wchodzą w skład spadku. Każdy senior posiadający subkonto może wskazać, kto będzie po nim dziedziczył te środki. W jaki sposób spadkobiercy mogą po śmierci seniora ubiegać się o pieniądze?

„Jeśli podział środków zaczyna się w OFE, to w ciągu 14 dni od dokonania tego podziału, otwarty fundusz emerytalny powinien poinformować ZUS o osobach, na których rzecz podzielił środki zgromadzone na rachunku w OFE i ich udziale w tych środkach. Następnie ZUS w ten sam sposób podzieli środki zapisane na subkoncie podziału. Decyzję podejmie w ciągu trzech miesięcy. Aby uzyskać wypłatę z subkonta w ZUS, nie trzeba korzystać z pośredników (firm). Wystarczy przyjść do ZUS i złożyć odpowiedni wniosek” – wyjaśniono.

