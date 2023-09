Średnio 3500 zł wypłaty. ZUS informuje o wcześniejszych emeryturach

Wiek emerytalny w przypadku nauczycieli może być niższy. Kobiety nie muszą czekać do 60. roku życia, a mężczyźni do 65., by przejść na emeryturę. Świadczenie kompensacyjne mogą pobierać po przepracowaniu 30 lat, w tym 20 lat przy tablicy. ZUS poinformował o zasadach wypłat tego świadczenia.

Wcześniejsze emerytury dla nauczycieli

W lipcu 2023 r. nauczycielskie świadczenia kompensacyjne pobierało 12,4 tys. osób

Przeciętna wysokość kompensówki w lipcu wyniosła ok. 3,5 tys. zł,

ZUS w "Miesięcznej informacji o wybranych świadczeniach pieniężnych" podał, że nauczycielskie świadczenia kompensacyjne są odpowiednikiem emerytur pomostowych dla nauczycieli. W lipcu 2023 r. emerytury pomostowe pobierało łącznie 40,5 tys. osób. Przeciętna wysokość pomostówki wynosiła 4552,85 zł.

W świetle prawa nauczyciel może zakończyć aktywność zawodową i przejść na kompensówkę po 30 latach pracy, w tym 20 lat pracy nauczycielskiej, pod warunkiem że pracował na co najmniej jedną drugą etatu.

Wiek uprawniający do świadczenia ma wzrastać w latach 2014-2032, począwszy od 55. roku życia aż do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego.

Nauczyciel w latach 2021-2022 mógł otrzymać kompensówkę, jeśli ukończył 55 lat (kobieta) i 59 lat (mężczyzna).

W latach 2023-2024 może ją otrzymać jeśli ukończy 55 lat (kobieta) i 60 lat (mężczyzna).

W latach 2025-2026 będzie mógł ją otrzymać, jeśli ukończy 56 lat (kobiety) i 61 lat (mężczyzna,)

W latach 2027-2028 – odpowiednio 57 lat i 62 lata,

W latach 2029-2030 odpowiednio 58 lat i 63 lata,

w latach 2031-2032 odpowiednio 59 lat i 64 lata.

ZUS podał, że takie świadczenie przysługuje nie tylko nauczycielom szkolnym, lecz także pracownikom przedszkoli i placówek kształcenia ustawicznego, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii. Na kompensówkę mogą przejść także uczący w specjalnych ośrodkach wychowawczych. Od lipca br. świadczenie przysługuje także nauczycielom zatrudnionych w publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym w poradniach specjalistycznych.

Kompensówka wiąże się z taką samą odprawą, jak w przypadku nauczycieli przechodzących na emerytury powszechne. Świadczenie to w odróżnieniu od emerytur nie obciąża Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, który już teraz i tak nie jest w stanie pokryć wydatków emerytalnych samymi składkami. Pieniądze na nauczycielskie świadczenia kompensacyjne nie pochodzą z odprowadzanych składek, ale z budżetu państwa.