Start dodatkowego świadczenia. ZUS rozpoczął wypłatę środków

300 plus zaczęło już trafiać do rodziców: dodatkowe 300 zł dodane do 500 plus podwyższa kwotę otrzymywaną na dziecko do 800 zł. Pieniądze przyznawane są na wyprawki szkolne dla uczących się dzieci. Wnioski można składać od 1 lipca, szybkość się opłaciła: pierwsze pieniądze trafiły już na konta beneficjentów.

Wypłaty 300 plus. Pieniądze już u rodziców

- Z punktu widzenia społecznego, poprawy sytuacji gospodarczej rodzin wielodzietnych – bardzo się poprawiło, ten cel został osiągnięty. Nierówności dochodowe faktycznie spadły. Natomiast cele demograficzne, czyli zachęcenie Polek i Polaków do tego, żeby miały więcej dzieci – to absolutnie się nie udało – podsumował program „Rodzina 500 plus” w podcaście „Biznes. Między wierszami” prof. Jacek Tomkiewicz z Akademii Koźmińskiego. Ekspert ocenił także wpływ programu na rozwój gospodarczy oraz poziom inflacji.

Oglądaj

- ZUS rozpoczął już wypłatę środków z programu Dobry start. W przyszłym tygodniu kolejni rodzicie otrzymają wsparcie. Świadczenie będzie wypłacane wyłącznie na rachunek płatniczy – przekazała szefowa ZUS.

- W ramach programu rodzice - bez względu na dochody - mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup np. artykułów szkolnych oraz wszelkiego wyposażenia niezbędnego do nauki w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych – podkreśliła prof. Uścińska.

Wsparcie przysługuje raz w roku - na dziecko, które uczy się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia lub 24 lat w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami. Wnioski na nowy okres świadczeniowy będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada 2023 roku. Złożenie wniosku do końca sierpnia gwarantuje wypłatę świadczenia do 30 września.

Wniosek o świadczenie z programu „Dobry Start” można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną – za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia oraz aplikacji mZUS.

RadioZET.pl/ZUS/PAP