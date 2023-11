„Stawki wzrosły, ale pracy jest mniej”. Tyle można zarobić w sezonie świątecznym

Boże Narodzenie to dla kurierów, pracowników handlu, kelnerów, czy św. Mikołaja, gorący okres, który może przynieść niemałe zyski. Z danych Personnel Service wynika, że wciąż można znaleźć pracę w logistyce, sprzedaży, czy przy pakowaniu prezentów. Ofert jest mniej niż w ubiegłych latach, ale za to inflacja podbiła stawki.

Praca w sezonie świątecznym. Ile można zarobić?

2023 rok poszukujący dodatkowej pracy mogą zamknąć dodatkowymi wpływami na konto bankowe. Wciąż można zatrudnić się m.in. jako kurier, magazynier czy listonosz w Poczcie Polskiej. Spółka chce zatrudnić kilkaset pracowników na okres świąteczny. Poszukiwani są kierowcy, pracownicy sortowni i kurierzy.

"Ze względu na przypadające święta, tj. Mikołajki, Boże Narodzenie i Sylwester, klienci na całym świecie wpadają w wir zakupów. Dla firm logistycznych i kurierskich, w tym Poczty Polskiej, oznacza to wzmożony ruch i obsługę rekordowej liczby zamówień. Aby sprawnie podołać tym wyzwaniom, potrzebne są dodatkowe ręce do pracy – do sortowania, transportu i doręczania przesyłek" - przekazała spółka, która nie podała jednak konkretnych informacji na temat wynagrodzeń.

Z danych Personnel Service wynika, że kurier za godzinę pracy zarobić może od 20 do 40 złotych na rękę. Nie jest to najlepiej opłacana profesja, lecz w okresie świątecznym wyjątkowo pożądana. Nieco więcej można zarobić np. galerii handlowej.

Święty Mikołaj, którego możemy tam spotkać, od lat króluje na liście dobrze opłacanych prac. Za godzinę pracy w kostiumie można zarobić od 27,5 do nawet 220 zł netto. Więcej niż w galeriach handlowych święty Mikołaj z pewnością zarobi podczas prywatnych uroczystości lub wigilii firmowych. Nieco skromniejsze niż Mikołaj zarobki są oferowanego jego pomocnicy, czyli Śnieżynce. Mieszą się w przedziale od 21,5 do 30 zł netto za godzinę. Podobne wynagrodzenie przysługuje hostessie, która zazwyczaj w centrum handlowym pełni rolę promotorki produktów lub usług. Jej zarobki wahają się od 21 do 25,2 zł netto za godzinę

Święta to także pracowity czas dla handlowców. Sprzedawcy ryb czy choinek mogą oczekiwać zarobków od 22,9 do nawet 36 zł netto za godzinę w tym sezonie.

fot. Personnel Service

Do 30 zł na rękę za godzinę pracy mogą liczyć osoby zajmujące się tworzeniem świątecznych ozdób np. ręcznie malowanych bombek. Na brak pracy nie mogą też liczyć osoby pakujące prezenty. Stawka za godzinę pracy to średnio 22 złote na rękę.

Boże Narodzenie wiąże się także ze zwiększonym ruchem w restauracjach, które dodatkowo zapewniają catering do domów czy biur. Kelner, pełniący rolę obsługi gości podczas świątecznych spotkań, może liczyć na wynagrodzenie od 21 do nawet 26,4 zł netto za godzinę. Do tego dochodzą napiwki, które w okresie świątecznym potrafią być wyjątkowo hojne. Osoby pracujące w pomocy kuchennej w firmie cateringowej mogą oczekiwać zarobków w zakresie od 21 do 24 zł netto za godzinę.

Krzysztof Inglot, ekspert rynku pracy, założyciel Personnel Service zauważył, że ofert pracy jest mniej, gdyż np. w przypadku handlu świąteczny biznes przeniósł się do sieci. - Już wiadomo, że ten sezon będzie słabszy niż zeszłoroczny. To m.in. konsekwencja postępującego po pandemii przeniesienia handlu do kanałów elektronicznych i zdalnych form promocji. Bezpośrednie docieranie do klienta traci na sile. Nie ma zatem tak wiele ofert pracy chociażby dla promotorek, hostess czy animatorów, bo zamiast nich wystarczy kampania online i kod QR produktu. Stawki oczywiście wzrosły, bo ogólnie wynagrodzenia w gospodarce są wyższe, natomiast ogólnie tych propozycji dodatkowego zatrudnienia w okresie Świąt Bożego Narodzenia jest mniej– podsumował ekspert.

Źródło: Radio ZET/Personnel Service