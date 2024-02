Czym są stopy procentowe? W jaki sposób wpływają na kredyt?

Stopy procentowe to specjalny instrument wykorzystywany przez bank centralny w danym kraju; w Polsce jest to Narodowy Bank Polski, a konkretnie jego organ – Rada Polityki Pieniężnej. Pojęcie ma spore znaczenie dla kształtowania gospodarki, ale jest istotne również dla kredytobiorców i przedsiębiorców. Co jeszcze warto wiedzieć o stopach procentowych?

Stopy procentowe: czym są, o co chodzi, rodzaje stóp procentowych

Stopy procentowe są kosztem kapitału lub – mówiąc prościej – ceną pieniądza, jaką należy zapłacić za jego pożyczenie. W kontekście stóp procentowych można mieć na myśli ich różne rodzaje:

referencyjną – określającą rentowność bonów pieniężnych emitowanych przez NBP w trakcie podstawowych operacji otwartego rynku, wykorzystywaną do obliczania wysokości pożyczki czy rozłożenia na raty spłaty konkretnej kwoty;

lombardową – określającą najwyższy możliwy poziom oprocentowania kredytów

redyskontową weksli – określającą cenę, po jakiej bank centralny skupuje weksle od banków komercyjnych;

dyskontową weksli — określającą ceną naliczaną w momencie przyjmowania przez NBP wcześniej dyskontowanych weksli od banków komercyjnych;

depozytową — określa oprocentowanie jednodniowych depozytów składanych przez banki komercyjne w banku centralnym, wiążącą się z najniższym oprocentowaniem na rynku.

Stopy procentowe – jak wpływają na kredyt? Stopy procentowe w 2024 roku

Stopy procentowe kształtowane są przez organ Narodowego Banku Polskiego — Radę Polityki Pieniężnej. Podczas organizowanych regularnie posiedzeń podejmowane są m.in. właśnie decyzje dotyczące wysokości stóp procentowych, która ma przełożenie na kredyty hipoteczne, lokaty i wysokość oprocentowania kredytów gotówkowych. Jak wskazuje portal bankier.pl, większość spłacanych obecnie zobowiązań została zaciągnięta na podstawie zmiennej stopy procentowej. Ta z kolei ulega zmianom w czasie.

W lutym 2024 Rada Polityki Pieniężnej poinformowała, że zadecydowała o utrzymaniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie 5,75 procent.

Źródło: Radio ZET/nbp.pl/sejm.gov.pl/bgk.pl/bankier.pl