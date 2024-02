Stopy procentowe kontra inflacja. Jest decyzja RPP

Stopy procentowe w 2023 roku stopy zostały obniżone dwukrotnie – we wrześniu o 75 pkt. bazowych oraz w październiku o 25 pkt. bazowych. Od tego czasu stopa referencyjna wynosi 5,75 procent - a więc już nieznacznie mniej, niż grudniowy odczyt inflacji. Warto jednak zauważyć, że w grudniu 2023 po raz pierwszy od lat stopa lombardowa, wynosząca 6,25 procent w skali roku, była wyższa niż inflacja liczona rok do roku. Niewykluczone, że inflacja za styczeń może być niższa niż stopa referencyjna.

Stopy procentowe luty 2024. RPP bez zmian

Decyzja o wysokości stóp procentowych została podjęta przez Radę Polityki Pieniężnej na dwudniowym posiedzeniu w dniach 6-7 lutego. RPP postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie:

stopa referencyjna 5,75 proc. w skali rocznej

stopa lombardowa 6,25 proc. w skali rocznej

stopa depozytowa 5,25 proc. w skali rocznej

stopa redyskontowa weksli 5,80 proc. w skali rocznej

stopa dyskontowa weksli 5,85 proc. w skali rocznej

Skończyliśmy z grozą inflacji, która spadła do wartości jednocyfrowej i wynosi tylko – taką radosną nowinę przekazał prezes NBP Adam Glapiński. Inflacja nadal jest ogromna i dalej bezlitośnie drenuje portfele Polaków, a na dodatek jest przypudrowana i tak naprawdę 2 razy wyższa – takie ponure wieści głosili ekonomiści Forum Obywatelskiego Rozwoju. Kto ma rację i czy możliwe, że wszyscy? Inflacyjne tajniki przybliżyła w podcaście „Biznes. Między wierszami” prof. Joanna Tyrowicz, członkini Rady Polityki Pieniężnej, osoba, której decyzje współwyznaczają wysokość stóp procentowych w Polsce.

- Choć w minionych tygodniach pojawiły się pewne argumenty za wznowieniem luzowania, to władze monetarne pozostaną wierne deklaracji zakładającej brak zmian w polityce pieniężnej przynajmniej do zapoznania się z treścią marcowej projekcji inflacyjnej NBP. Fintech Cinkciarz.pl widzi co najwyżej symboliczną przestrzeń do obniżek i nie spodziewa się cięć przed końcówką 2024 roku - stwierdził Bartosz Sawicki, analityk Cinkciarz.pl.

- Obecnie inwestorzy zakładają, że w tym roku RPP zdecyduje się na minimum trzy obniżki o łącznej skali nie mniejszej niż 75 pb. Zakładana w prognozach Cinkciarz.pl skromniejsza skala cięć i ich późniejsze wznowienie będzie pozytywnie wpływać na złotego, zwłaszcza gdy główne banki centralne, tj. Fed i EBC, na wiosnę rozpoczną luzowanie. Na razie jednak władze monetarne, przede wszystkim w obliczu informacji z gospodarki, nie powinny jednoznacznie i ostro wykluczyć wznowienia obniżek na kolejnym posiedzeniu. W rezultacie kurs euro powinien w najbliższych tygodniach nadal krążyć w dość szerokim przedziale wahań wokół bariery 4,35 zł. W dalszej części roku notowania EUR/PLN mogą osuwać się do 4,25, USD/PLN spadać pod 3,70, a CHF/PLN poniżej 4,50. Do wznowienia wspinaczki przez polską walutę, głównie w relacji do dolara i franka, niezbędne będą jednak zapewne wiarygodne symptomy poprawy kondycji europejskiej gospodarki - dodał ekspert.

- Choć poziom stóp procentowych został utrzymany, to część kredytobiorców może być zaskoczonych. W części przypadków wzrosną raty kretów hipotecznych: dotyczy to sytuacji ,kiedy mamy kredyt z oprocentowaniem zmiennym opartym o stawkę WIBOR 3M, który miał ostatnią aktualizację właśnie 3 miesiące temu, czyli na początku listopada. Wtedy stawka WIBOR 3M wynosiła 5,64 procent. Teraz mamy 5,85 procent, więc po aktualizacji oprocentowanie wzrośnie. W przypadku kredytu na 400 000 zł na 30 lat, biorąc pod uwagę kredyt udzielony w lutym 2021, rata wzrośnie z 2861 zł do 2919 zł miesięcznie – wyjaśnił Jarosław Sadowski, główny analityk Expandera.

fot. Expander

- Z kolei z odwrotną sytuacją będą mieli do czynienia ci kredytobiorcy, którzy mają oprocentowanie oparte o WIBOR 6M. Tutaj, jeżeli ostatnia aktualizacja odbyła się sześć miesięcy temu, to się okazuje, że ta stawka WIBOR spadła. Sześć miesięcy temu wynosiła 6,58 procent, teraz mamy 5,85 procent, więc w rezultacie rata kredytu na 400 000 zł spadnie nam z poziomu 3114 zł do 2920 zł – dodał Sadowski.

fot. Expander

Źródło: Radio ZET/NBP