Stopy procentowe w listopadzie. Zaskakująca decyzja RPP

Stopy procentowe w listopadzie pozostały niezmienione - zadecydowała Rada Polityki Pieniężnej. W listopadzie inflacja rok do roku spadła do 6,5 procent, co było odczytywane jak asumpt do kolejnego obniżenia wysokości stóp. - To kolejne ogromne zaskoczenie. Prawdopodobnie w grudniu stopy procentowe również nie ulegną zmianie, a ewentualny powrót do obniżek możliwy będzie pod koniec pierwszego kwartału 2024 r. - stwierdził Bartosz Sawicki, analityk Cinkciarz.pl.

Stopy procentowe listopad 2023. RPP nie dokonała zmian

Skończyliśmy z grozą inflacji, która spadła do wartości jednocyfrowej– taką radosną nowinę przekazał prezes NBP Adam Glapiński. Inflacja nadal jest ogromna i dalej bezlitośnie drenuje portfele Polaków, a na dodatek jest przypudrowana i tak naprawdę 2 razy wyższa – takie ponure wieści głosili ekonomiści Forum Obywatelskiego Rozwoju. Kto ma rację i czy możliwe, że wszyscy? Inflacyjne tajniki przybliżyła w podcaście „Biznes. Między wierszami” prof. Joanna Tyrowicz, członkini Rady Polityki Pieniężnej.

Stopy procentowe NBP w listopadzie 2023 wynoszą:

stopa referencyjna 5,75% w skali rocznej;

stopa lombardowa 6,25% w skali rocznej;

stopa depozytowa 5,25% w skali rocznej;

stopa redyskontowa weksli 5,80% w skali rocznej;

stopa dyskontowa weksli 5,85% w skali rocznej

W tym roku RPP dwukrotnie obniżyła stopy procentowe. Raz we wrześniu o 75 pkt. bazowych, a drugi raz - w październiku, o 25 pkt. bazowych. Łącznie stopy spadły o 1 pkt. proc. Ekonomiści spodziewali się, że po kolejnym spadku inflacji Rada powtórzy decyzje o obniżeniu stóp. Po dwudniowym posiedzeniu RPP postanowiła jednak przerwać cykl i utrzymać stopy na niezmienionym poziomie.

Mimo utrzymania stóp procentowych na niezmienionym poziomie raty kredytów powinny nieznacznie spaść.

- Październik był ostatnim miesiącem szybkiego hamowania inflacji. Dynamika CPI obniżyła się z 8,2 do 6,5 proc., najniższego poziomu od września 2021 r. Wskaźnik bazowy najprawdopodobniej spadł poniżej 8 proc. r/r. W końcówce roku wygasanie wzrostu cen przestanie postępować, co powinno przełożyć się na wydłużenie pauzy w cyklu obniżek stóp procentowych. Historycznie w grudniu rzadko dochodziło do zmian kosztu pieniądza, a tym ważnym elementem jest niepewność polityczna. RPP może chcieć zaznajomić się z planami nowego rządu w zakresie polityki fiskalnej, ale także poznać przyszłość wygasających z końcem grudnia działań osłonowych: obniżonej stawki podatku VAT na żywność i zamrożenia stawek energii elektrycznej. Całkowita rezygnacja z tych narzędzi skokowo podbiłaby ścieżkę inflacji, zapewne do ok. 9 proc. r/r. - dodał Bartosz Sawicki.

