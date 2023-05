Stopy procentowe w maju. RPP podjęła ważną decyzję

Stopy procentowe zostały utrzymane na niezmienionym poziomie - zdecydowała Rada Polityki Pieniężnej. Inflacja zaczęła wyraźnie spadać - w kwietniu według szybkiej kalkulacji ceny wzrosły rok do roku o 14,7 procent, odczyt w marcu wynosił 16,1 procent. Według optymistycznych prognoz Adama Glapińskiego tempo wzrostu cen może w listopadzie spaść w okolice 7 procent rok do roku. - Mam nadzieję, że pod koniec roku będzie możliwa pierwsza obniżka stóp procentowych – powiedział w wywiadzie dla „Gazety Polskiej” prezes NBP. Oznaczałoby to obniżenie wysokości rat płaconych przez kredytobiorców.

Stopy procentowe - maj 2023. Decyzja RPP

Stopa referencyjna w kwietniu 2023 pozostała na poziomie 6,75 procent, stopa lombardowa utrzymana została na poziomie 7,25 procent, a stopa depozytowa nadal wynosi 6,25 procent. Stopa redyskontowa weksli to nadal 6,8 procent, a stopa dyskontowa weksli - 6,85 procent. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się przedłużyć pauzę w zacieśnianiu polityki pieniężnej, spodziewając się szybkiego spadku inflacji w kolejnych miesiącach 2023 roku.

- Elementem, który może pokrzyżować plany w zakresie ewentualnych obniżek stóp na jesień, bądź w końcówce roku, jest inflacja bazowa, a więc ta liczona bez najbardziej zmiennych cen energii i żywności. Tutaj trend pozostaje rosnący. Odczyt za marzec wyniósł 12,3 procent i był to 21. miesiąc jego wzrostu z rzędu. Sytuacji nie ułatwia też 2-cyfrowa dynamika wzrostu wynagrodzeń, które choć realnie spadają, ułatwiają konsumentom akceptowanie coraz wyższych cen, co z kolei utrudnia sprowadzanie w dół oczekiwań inflacyjnych - wyjaśnił szanse na obniżenie stóp procentowych Tomasz Gessner, główny analityk z firmy Tavex.

- Po raz kolejny część kredytobiorców odczuje spadek wysokości raty. Będzie to dotyczyło jednak tylko tych, którzy mają kredyt z oprocentowaniem opartym o stawkę WIBOR 6M i którzy ostatnią aktualizację mieli w listopadzie 2022 r. Wtedy WIBOR 6M wynosił ok. 7,8 procent, a obecnie 6,95 procent. Dzięki temu raty kredytu na 300 000 zł, na 30 lat, udzielonego w listopadzie 2020 r. od czerwca będą o 163 zł niższe niż dotychczas. Wciąż jednak będą dużo wyższe niż w początkowym okresie spłaty. Początkowo rata wynosiła bowiem 1 148 zł, a po obniżce będzie to 2 406 zł - wynika z analizy Jarosława Sadowskiego z Expandera.

fot. Expander

- Gdyby prognozy okazały się prawdziwe i RPP rzeczywiście obniżyło stopy procentowe, to byłaby to bardzo dobra wiadomość dla osób spłacających złotowe kredyty mieszkaniowe. Dotyczy to zwłaszcza kredytów o zmiennym oprocentowaniu. W najgorszym momencie (listopad 2022 roku) kredytobiorcy posiadający dług na poziomie 300 tys. złotych na 25 lat, z marżą 2,6 procent płacili ratę w wysokości niemal 2,8 tys. złotych. Obecnie, czyli w maju 2023 roku jest to nieco ponad 2,6 tys. złotych. Natomiast zgodnie z przewidywaniami na koniec 2023 roku kwota ta może spaść do poziomu 2,5 tys. złotych. Od najgorszego momentu raty hipotek spadłyby więc łącznie o około 10 procent - wynika z wyliczeń specjalistów z HRE Investments.

fot. HRE Investments Trust

"Spodziewamy się braku zmian stóp procentowych w całym 2023 roku. Wysoka inflacja bazowa oraz szerokie rozpowszechnienie wzrostu cen oznaczają, że stabilizacja będzie długotrwała. NBP i instytucje międzynarodowe wskazują, że inflacja spadnie do celu w 2025 lub 2026 roku" - skomentował decyzję Rady Polityki Pieniężnej Polski Instytut Ekonomiczny. Kolejne miesiące przyniosą spadek inflacji, ale na koniec roku dalej oscylować będzie ona wokół 9 procent - dodał PIE.

RadioZET.pl