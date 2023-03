Stopy procentowe w marcu. „Nie spodziewamy się fajerwerków”

Rada Polityki Pieniężnej od pięciu miesięcy utrzymuje stopy procentowe na niezmienionym poziomie. We wrześniu 2022 roku główna stopa referencyjna sięgnęła maksimum: 6,75 proc. Od tamtej pory RPP zachowuje wstrzemięźliwość podczas posiedzeń. Zdaniem analityków nieprędko się to zmieni, choć nie można wykluczyć dalszej podwyżki stóp. To byłby cios dla kredytobiorców, tym bardziej, że w całym 2023 roku wakacje kredytowe nie pozwolą już skutecznie uciec przed podwyżką rat kredytów

Stopy procentowe w marcu. Zaskoczenia nie będzie?

Analitycy są zgodni: podczas posiedzenia w marcu RPP pozostawi stopy procentowe bez zmian. Zdaniem Bartosza Sawickiego, analityka Cinkciarz.pl, emocji jednak nie zabraknie z uwagi na pierwszy w tym roku raport o inflacji.

- Władze monetarne podejmą decyzję wyposażoną w nową, wyczekiwaną projekcję inflacyjną. Jeśli nadal wskaże ona na szybkie wygasanie presji cenowej, będzie to sprzyjać oficjalnemu ogłoszeniu końca cyklu i szerszemu otwarciu furtki do obniżek stóp procentowych pod koniec roku. W takim wypadku krajowa polityka pieniężna znów popłynęłaby pod prąd tendencji globalnych, co mogłoby niekorzystnie wpływać na złotego – skomentował ekspert.

Od listopadowego raportu o inflacji wiele się zmieniło. Gospodarka zaczęła hamować, a po danych inflacyjnych za styczeń (kiedy to inflacja sięgnęła 17,2 proc.), pojawiły się informacje o powolnej dezinflacji. Ceny rosną, ale nieco wolniej niż dotychczas. - Z drugiej strony wzrostową trajektorię utrzymuje inflacja bazowa. Jej uporczywa natura może oddalać i spowalniać hamowanie wzrostu cen. Co więcej, Europa suchą nogą przechodzi przez sezon grzewczy, unikając kryzysu energetycznego prowadzącego do głębokiej recesji. Oznacza to, że perspektywy wzrostu gospodarczego jawią się w zdecydowanie bardziej optymistycznych barwach niż jeszcze kilka miesięcy temu. Decyzja o oficjalnym obwieszczeniu, że cykl dobiegł końca, będzie zatem na ostrzu noża – podsumował analityk Cinkciarz.pl.

Przełomowych zmian nie oczekują także analitycy mBanku. W komentarzu czytamy, iż „nie należy spodziewać się fajerwerków”.

Formalnie cykl podwyżek nie jest jednak jeszcze zakończony. Mówi o tym chętnie prezes Glapiński i taki sam obraz wybrzmiewa z komunikatu. Odnosimy jednak wrażenie, że członkowie RPP (większość) są już myślami przy obniżkach stóp procentowych. Ich wypowiedzi sugerują wyraźnie, że wybór toczy się obecnie między pozostawieniem stóp procentowych bez zmian oraz wyznaczeniem daty pierwszej obniżki. mBank Research

Pozostawienie stóp procentowych bez zmian podczas marcowego posiedzenia RPP prognozują także eksperci z HRE Investments. Kluczowe okażą się jednak dane o inflacji. „Choć mało kto spodziewa się już podwyżek stóp procentowych, to formalnie cykl zacieśniania polityki monetarnej nie został zakończony. Większość członków RPP oficjalnie nie wykluczało jeszcze drobnych ruchów w górę, jeśli okaże się to niezbędne w celu walki z inflacją” – czytamy w komentarzu.

