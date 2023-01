Pierwsze posiedzenie RPP w 2023 roku. Jest decyzja ws. stóp procentowych

Stopy procentowe pozostaną bez zmian – zdecydowała RPP po dwudniowym posiedzeniu, które odbyło się w dniach 3-4 stycznia 2023 r.

Stopy procentowe w styczniu 2023 roku

Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie:

stopa referencyjna 6,75% w skali rocznej;

stopa lombardowa 7,25% w skali rocznej;

stopa depozytowa 6,25% w skali rocznej;

stopa redyskonta weksli 6,80% w skali rocznej;

stopa dyskontowa weksli 6,85% w skali rocznej;

"Do marca w polityce pieniężnej nic się nie wydarzy, a i wtedy debata będzie dotyczyć zakończenia cyklu podwyżek i oficjalnego startu wait and see. W praktyce Rada jest w tym trybie od października 2022 roku" - czytamy w komentarzu analityków z Pekao.

Rada Polityki Pieniężnej po jedenastu podwyżkach stóp procentowych w październiku 2022 zatrzymała cykl zacieśniania polityki pieniężnej. Od tamtej pory stopa referencyjna wynosi 6,75 proc.

RadioZET.pl