Strajk bankowców. Klienci nie wypłacą pieniędzy z placówek w całej Polsce

- 18 grudnia w całej Polsce blisko 200 placówek PKO BP S.A. zostanie zamkniętych na jeden dzień w ramach protestu. Franczyzobiorcy Banku w ten sposób wyrażają swoją dezaprobatę do proponowanych działań Banku zmierzających do likwidacji sieci Agentów - poinformowała Wyborcza.biz Żaneta Hamrol, która od 9 lat prowadzi agencję PKO BP. Część klientów, która nie korzysta z bankowości elektronicznej, będzie pozbawiona dostępu do pieniędzy.