Świadczenie żłobkowe. Komu przysługuje i jak złożyć wniosek?

Świadczenie żłobkowe to comiesięczne dofinansowanie przyznawane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Mogą ubiegać się o nie rodzice opłacający pobyt dziecka w żłobku, jak i te osoby, których pociechy spędzają czas w klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Przy przyznawaniu tego świadczenia nie obowiązuje kryterium dochodowe. Nie ma znaczenia również to, czy pobieramy " 800 plus". Konieczne jest jednak spełnienie innych ważnych warunków. Jakich formalności trzeba dopełnić, aby otrzymać taki rodzaj wsparcia? Oto co musisz wiedzieć.

Świadczenie żłobkowe: komu przysługuje?

O świadczenie żłobkowe mogą wnioskować rodzice dziecka, opiekunowie prawni lub osoby, którym sąd przyznał sprawowanie opieki nad maluchem, np. rodzice zastępczy. Jak wynika z informacji podanych przez ZUS dofinansowanie przysługuje na:

- pierwsze oraz jedyne dziecko w rodzinie,

- pierwsze dziecko w rodzinie, jeżeli kolejne jest objęte RKO (Rodzinnym Kapitałem Opiekuńczym),

- drugie oraz kolejne dziecko w rodzinie, gdy ma mniej niż 12 miesięcy lub więcej niż 35 miesięcy, na które Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznał RKO albo rodzice lub opiekunowie prawni pobrali RKO w całej przysługującej wysokości.

Co ważne, rodzic nie może uzyskać dofinansowania na dziecko, na które otrzymuje RKO. Na danego malucha, za ten sam okres można otrzymać albo świadczenie żłobkowe albo RKO. Zatem jeśli rodzic posiada np. dwoje dzieci, z których jedno jest objęte RKO, to może ubiegać się o świadczenie żłobkowe na drugie z nich.

Aby wnioskować o takie świadczenie, dziecko powinno uczęszczać do żłobka albo klubu dziecięcego, który jest wpisany do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Jeżeli natomiast jest ono pod opieką dziennego opiekuna, to ten musi być wpisany do wykazu dziennych opiekunów. Poza tym, innym warunkiem, jaki musi być spełniony, aby otrzymać takie dofinansowanie, jest wpisanie dziecka do tego rejestru lub wykazu przez żłobek, klub dziecięcy albo dziennego opiekuna. Wiąże się to z koniecznością przekazania przez rodzica danych swoich oraz malucha podmiotowi prowadzącemu placówkę.

Świadczenie żłobkowe: kiedy i jak złożyć wniosek?

Wniosek o świadczenie żłobkowe można złożyć najwcześniej w tym dniu, w którym dziecko zacznie uczęszczać do żłobka, klubu dziecięcego albo dziennego opiekuna. Jeżeli złożymy go w ciągu dwóch miesięcy od tego dnia, wtedy otrzymamy dofinansowanie od chwili, gdy dziecko znajdzie się pod opieką żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna. Z kolei jeżeli rodzic będzie wnioskował o świadczenie w późniejszym czasie, to wówczas otrzyma dofinansowanie dopiero od miesiąca, w którym nastąpiło złożenie wniosku.

Wnioski o dofinansowanie można składać jedynie drogą elektroniczną. Można to zrobić przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Rodzice dziecka posiadający PESEL mogą złożyć wniosek także przez aplikację mZUS, portal Emp@tia lub swój bank (lista wszystkich placówek dostępna na stronie ZUS). Informacje na temat poszczególnych wniosków i szczegółowe instrukcje dotyczące ich złożenia można znaleźć na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Otrzymane dofinansowanie może wynieść maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko. Nie obejmuje jednak kosztów wyżywienia. Warto przy tym podkreślić, że świadczenie nie trafia na konto rodziców czy opiekunów prawnych, ale jest wypłacane jest co miesiąc bezpośrednio danej placówce, która sprawuje opiekę nad maluchem.

