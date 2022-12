Święta bez emerytur i 500 plus? Oficjalne stanowisko ZUS

Emerytury oraz 500 plus wypłacane są w ściśle określonych terminach. Seniorzy otrzymują świadczenia między innymi 25. dnia każdego miesiąca, co w grudniu oznaczałoby przekazanie środków już w trakcie świąt. Czy w związku z tym część seniorów nie będzie miała pieniędzy na zakupy? Co ze wsparciem rodziców w postaci 500 plus? ZUS uspokoił beneficjentów: pieniądze na pewno dotrą przed Bożym Narodzeniem.

Emerytury i 500 plus zostaną wypłacone przed świętami

Emerytury i renty trafiają do seniorów 1., 5., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia miesiąca. Święta Bożego Narodzenia zaczynają się 24. grudnia wigilią, beneficjenci otrzymujący pieniądze w ostatnim terminie nie mieliby więc możliwości przygotowania się i zrobienia zakupów, chyba że udałoby się im odłożyć odpowiednie środki z wcześniejszych wypłat.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma w związku z tym dobrą wiadomość: wypłaty zostaną przyspieszone, żeby zapewnić środki na zakupy. Emeryci jednak będą musieli się spieszyć: na zrobienie świątecznych sprawunków będą mieli tylko półtora dnia po otrzymaniu pieniędzy. W wigilię sklepy będą czynne do maksymalnie 14:00.

- Emeryci i renciści, którzy zwykle swoje świadczenie otrzymują 25. dnia miesiąca, nie muszą się obawiać, że w grudniu dostaną je dopiero po świętach Bożego Narodzenia. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zadbał o to, by wszystkie te osoby otrzymały emerytury i renty najpóźniej 23 grudnia – stwierdziła prof. Gertruda Uścińska w rozmowie z „Faktem”.

Problem potencjalnego braku wypłaty świadczenia przed świętami nie dotyczy beneficjentów 500 plus. ZUS wypłaca rodzicom środki 2., 4., 7., 9., 12., 14., 16., 18., 20. i 22. dnia miesiąca. Nawet ten ostatni termin przypada przed Bożym Narodzeniem, pieniądze na dzieci będą więc dostępne na czas, by przydały się podczas zakupów.

RadioZET.pl/Fakt