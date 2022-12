Sylwester w Zakopanem? Ceny zaskoczą turystów

Sylwester w Zakopanem jak co roku tłumnie przyciąga turystów. Skoro chętnych na noclegi czy kolację w restauracji nie brakuje, to przedsiębiorcy nie mają oporów, by podnosić ceny. Jak wynika z badania serwisu Nocowanie.pl, średnia cena noclegu w stolicy Tatr na sylwestra jest o 25 proc. wyższa niż w innych regionach kraju.

Sylwester w Zakopanem wyjątkowo kosztowny

Boże Narodzenie w większości spędziliśmy w rodzinnych domach, ale na sylwestra częściej wybierzemy hotel czy pensjonat – wynika z badania. W sumie ponad 60 proc. respondentów sylwestrową noc spędzi poza domem. Co czwarty badany uda się do Zakopanego.

Dlaczego Zakopane? Wiele polskich miast zrezygnowało z imprez sylwestrowych na rynku z uwagi na konieczność oszczędzania prądu. Organizowany przez TVP Sylwester Marzeń jednak się odbędzie, choć nie wszyscy zaproszeni goście wystąpią na scenie w Zakopanem. Serwis Nocowanie.pl podał, że co czwarta osoba m.in. ze względu na sylwestrowy koncert uda się do Zakopanego, a ponad 11 proc. odwiedzi położone w pobliżu Białkę Tatrzańską, Kościelisko, Szczawnicę, Bukowinę Tatrzańską, Poronin czy Murzasichle. W sumie połowa wszystkich wyszukiwań dotyczy miejscowości położonych w województwie małopolskim.

Tomasz Zaniewski, CFO Nocowanie.pl poinformował, że morze w sylwestra przegrywa z górami. Do nadmorskich miejscowości uda się 7,5 proc. ankietowanych. - Wśród dziesięciu najczęściej wybieranych województw znalazły się też lubelskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie, w których można spędzić czas w bardziej kameralnych warunkach i w otoczeniu pięknej przyrody. Nie bez znaczenia jest też koszt takiego wyjazdu - według naszych danych średnia cena za nocleg za osobę na dobę w Zakopanem w okresie sylwestrowym jest o prawie ¼ wyższa niż w reszcie kraju - mówił Tomasz Zaniewski.

RadioZET.pl/Nocowanie.pl