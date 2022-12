Sylwestrowe „last minute” może pozbawić nas pieniędzy. To nowa metoda oszustów

Sylwester na ostatnią chwilę? Znalezienie oferty noclegu na nieco ponad tydzień przed powitaniem nowego roku nie jest niewykonalnym zadaniem. Analitycy z FinCERT.pl, Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa Związku Banków Polskich, zalecają jednak, by dokładnie przyjrzeć się ofertom. Może się bowiem zdarzyć, że wynajęliśmy lokal, który nie istnieje.

Oszustwa na sylwestra. Uwaga na fałszywe oferty

Uważajmy na oszustów w sieci – apelują eksperci. W przesłanym komunikacie analitycy zwrócili uwagę na podejrzane oferty najmu pokoju lub domku w sylwestrową noc. Część ofert „last minute” choć bywa tańsza, to paradoksalnie może kosztować zainteresowanych więcej pieniędzy i nerwów.

Oszuści mogą bowiem wykorzystać zwiększony popyt na najem danego lokum. W przesłanych scenariuszach czytamy, iż mogą oni podszywać się pod właściciela nieruchomości, pobrać opłatę i urwać kontakt z klientem. Może także okazać się, że oferowana do wynajmu nieruchomość nie istnieje.

Ostrzegamy, by ze zwiększoną uwagą weryfikować oferty wynajmu domków, apartamentów, pensjonatów, ale także potencjalnych zainteresowanych wynajmem, którzy mogą być oszustami czytamy w komunikacie

- Początkowo kontakt z wynajmującym może przebiegać poprawnie, jednak już po wpłaceniu zaliczki mogą pojawić się problemy z komunikacją. To powinno być dodatkowym sygnałem, aby ponowie zweryfikować ofertę i nie narazić się na dodatkowe koszty związane z podróżą – doradzili eksperci.

Jak nie dać się oszukać? Warto mieć na uwadze cenę zaproponowaną przez właściciela. Zbyt niskie kwoty powinny wzbudzić nasze wątpliwości. Warto także sprawdzić lokalizację i zapoznać się z opiniami innych klientów.

Na wyłudzenie danych i pieniędzy narażeni są także właściciele mieszkań do wynajęcia. Może bowiem zdarzyć się, że oszust będzie udawał zainteresowanego najmem i zechce poinformować o chęci wpłaty zaliczki np. poprzez komunikator WhatsApp. „W tym celu udostępni wynajmującemu link, z którego wykorzystaniem wyłudzi od wynajmującego dane do logowania się do bankowości lub dane kart płatniczych, co ostatecznie może skutkować wyczyszczeniem konta pokrzywdzonego” – ostrzega FinCERT.pl.

RadioZET.pl/mat.pras