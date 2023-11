Szczyt ekonomiczno-społeczny Open Eyes Economy Summit 2023 już 21-22 listopada w Krakowie

– Obecnie mamy potwierdzonych ponad 270 prelegentek i prelegentów. Wśród nich są: Anna Dymna, Rafał Brzoska, Taras Vysotskyi, Misia Furtak, Katarzyna Wągrowska, Stanisław Trzciński, Melissa Duncan, Rafał Dutkiewicz, Artur Kurasiński i Aleksandra Dulkiewicz – mówi Katarzyna Chuchmacz, Dyrektor Programowa OEES. – Główne ścieżki tematyczne tegorocznej edycji dotyczą energii społecznej, transformacji energetycznej, bezpieczeństwa zdrowotnego, sztucznej inteligencji, raportowania ESG oraz sytuacji samorządów. Oprócz tego, uczestnicy będą mogli posłuchać dyskusji na temat np. państw Europy Środkowo-Wschodniej zmieniających Unię Europejską, świata na wynajem, języka kreującego rzeczywistość, kompetencji jutra czy edukacji przyszłości – dodaje Chuchmacz.

Obywatelska refleksja o energii społecznej

Najważniejszą publikacją towarzyszącą tegorocznej edycji będzie obywatelskie opracowanie Generatory społecznej energii. Refleksja obywatelska.

– Kiedy ludzie z własnej woli robią coś wspólnie, odczuwają przypływ energii, która napędza ich do dalszego działania. Niekiedy jest to wspólne działanie dla poprawienia jakości codziennego życia w kamienicy czy wspólne z sąsiadami uprawianie warzywniaka. Innym razem są to marsze protestujących kobiet z parasolkami. Taką energię określamy jako społeczną. Powstaje i jest wytwarzana (generowana) przez doświadczenie wspólnego celu, wspólnych wartości, wspólnych emocji i opartego o nie WSPÓŁ-DZIAŁANIA – piszą autorzy we wprowadzeniu do publikacji.

Obywatelski charakter opracowania oznacza, że powstało ono w wyniku otwartej debaty, której kluczowym elementem były spotkania z osobami zaangażowanymi społecznie. Opracowanie zawiera różne doświadczenia, w tym: włączania do środowisk lokalnych osób w sytuacji migracyjnej, ożywiania relacji osób w różnym wieku w ich lokalnych środowiskach, narady obywatelskiej o kosztach energii.

– Efektem dyskusji są nie tylko przykłady, pokazujące jak powstaje energia społeczna, dzięki komu, w jakich miejscach i sytuacjach, jakich wymaga warunków, lecz także rekomendacje – zestaw propozycji rozwiązań, działań edukacyjnych, badawczych, animacyjnych, których przysłużą się jej systematycznemu odtwarzaniu – mówi Cezary Obracht-Prondzyński z Uniwersytetu Gdańskiego, jeden z koordynatorów inicjatywy.

W których polskich miastach żyje się najzdrowiej? Indeks Zdrowych Miast

Zaniepokojeni rosnącą liczbą chor ób występujących na obszarach zurbanizowanych eksperci Grupy LUX MED, Szkoły Głównej Handlowej i Fundacji GAP sprawdzili już po raz drugi, w których z 66 miast na prawach powiatu są najlepsze warunki dla utrzymywania dobrego stanu zdrowia.

– Zależy nam, by miasta były miejscem, gdzie ludzie mogą żyć dłużej i szczęśliwiej. Przy tej drugiej edycji Indeksu pod uwagę wzięliśmy nie tylko perspektywę naukowców, ale też mieszkańców, którzy wypełniając specjalną ankietę, mogą podzielić się swoimi spostrzeżeniami. Uzyskane odpowiedzi pozwolą uszczegółowić diagnozę, która powstała w pierwszej edycji – zaznacza Anna Rulkiewicz, Prezeska Zarządu Grupy LUX MED, w rozmowie z Business Insider Polska, patronem medialnym wydarzenia.

Ogłoszenie wyników Indeksu Zdrowych Miast i gala wręczenia nagród dla miast-laureatów odbędzie się pierwszego dnia Kongresu, a zaraz po niej przedstawiciele wyróżnionych miast zabiorą głos w debacie na temat współpracy na rzecz lepszej jakości życia w mieście.

W jakiej kondycji jest polska gospodarka? Indeks wiarygodności ekonomicznej Polski

Z kolei drugiego dnia zaprezentowane zostaną finalne wnioski z drugiej edycji Indeksu Wiarygodności Ekonomicznej Polski – analizy stanu faktycznego polskiej gospodarki, dominujących trendów oraz mapa wyzwań stojących przed firmami. Do wyników z perspektywy biznesu odniosą się m.in.: Brunon Bartkiewicz, Prezes Zarządu ING Banku Śląskiego i Henryka Bochniarz, Przewodnicząca Rady w Konfederacji Lewiatan.

– Wiarygodność ekonomiczna Polski notuje kolejne dramatyczne spadki. Podobnie sytuacja wygląda w innych krajach Grupy Wyszehradzkiej, co jednak nie może być traktowane jako usprawiedliwienie naszych problemów. W tej edycji Indeksu proponujemy więc szereg szczegółowych rekomendacji, które mają poprawić wiarygodność ekonomiczną naszego państwa – podkreśla Bartłomiej Biga, jeden z autorów Indeksu oraz wiceprzewodniczący Rady Programowej OEES.

Open Eyes Art Festival

Ruch Open Eyes Economy mówi także o tym jak ważną rolę w kreowaniu otaczającej nas rzeczywistości odgrywa sztuka, dlatego Kongresowi tradycyjnie już towarzyszą wydarzenia artystyczne z cyklu Open Eyes Art Festival , które w tym roku odbywają się od 7 do 23 listopada . W ramach festiwalu pojawi się przestrzeń zarówno dla znanych nazwisk takich jak Tadeusz Kantor , Krystyna i Jerzy Nowakowscy , Andrzej Bednarczyk , Katarzyna W ójcicka , jak i dla młodych adeptów sztuki, którzy są dopiero na początku swojej drogi i mogą zaprezentować swoją twórczość.

– Motywem przewodnim tegorocznego Kongresu OEES są generatory energii społecznej. Te generatory mogą być wszędzie, mogą być na uczelni, mogą być w innych instytucjach, ale także tam gdzie tworzy się sztuka, gdzie są uczelnie artystyczne, wszędzie tam, gdzie są młodzi ludzie, którzy chcą coś zmienić – mówił podczas otwarcia OEAF Jerzy Hausner, Przewodniczący Rady Programowej OEES.

Podczas Open Eyes Economy Summit odbędzie się pokaz filmu dokumentalnego Ewy Ewart Do ostatniej kropli , który został wyróżniony m.in. na Festiwalu Telewizyjnym w Monte Carlo, a przestrzenie Centrum Kongresowego zostaną wypełnione sztuką performatywną Łukasza Błażejewskiego .

Większość wydarzeń w ramach Open Eyes Art Festival jest bezpłatna . Program dostępny jest na stronie: https://oeaf.pl/

Sygnały z miasta – jak wybory parlamentarne zmieniają Kraków

W przeddzień Open Eyes Economy Summit, 20 listopada, w Małopolskim Ogrodzie Sztuki odbędzie się OEES Prolog: Dzień Krakowski, w tym roku poświęcony tematyce wyborów parlamentarnych i zmianom, jakie przyniosą dla Krakowa. Wydarzeniu przewodzić będą trzy bloki tematyczne:

My, Naród. Jakie najważniejsze komunikaty dostaliśmy od obywateli

· Samorząd szyty na nową miarę. Czego oczekuje lokalny suweren

· Kraków 2023 + Nowy horyzont

Udział w wydarzeniu potwierdzili m.in.: Robert Makłowicz, Maria Ejchart i Olga Brzezińska . Obowiązuje bezpłatna rejestracja: https://kongres.oees.pl/prolog-2023/

Wręczenie nagrody Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Vincenza

Podczas Open Eyes Economy Summit w Centrum Kongresowym ICE Kraków już po raz trzeci będzie miała miejsce ceremonia wręczenia nagrody Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Vincenza, przyznawanej osobom zasłużonym popularyzacji kultury Europy Środkowo-Wschodniej. W tym roku jej laureatem jest prof. Cezary Obracht-Prondzyński – socjolog, antropolog i historyk.

O Open Eyes Economy Summit

Międzynarodowy Kongres Ekonomii Wartości Open Eyes Economy Summit to jedno z najważniejszych wydarzeń społeczno-gospodarczych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, poruszających tematykę zrównoważonego rozwoju. Listopadowy szczyt jest kulminacją całorocznej pracy intelektualnej i organizacyjnej think tanku Open Eyes Economy , któremu przyświeca założenie, że w życiu gospodarczym wartości ekonomiczne muszą być uzupełniane przez wartości niematerialne, takie jak odpowiedzialność społeczna i środowiskowa.

– Bardzo cieszy nas, że w wydarzenie angażuje się tak wiele firm, instytucji i organizacji. W gronie partnerów tej edycji są m.in. Pracodawcy RP, Akademia Górniczo-Hutnicza, Szkoła Główną Handlowa, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, ING Bank Śląski, InPost , Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Od samego początku Miastem Gospodarzem jest Miasto Kraków – wymienia Kinga Taćkiewicz, Dyrektor Wykonawcza OEES .

– Rejestracja wciąż trwa, zachęcamy do udziału, bo to świetna okazja, by posłuchać na żywo ciekawych osób, być na bieżąco z najnowszymi trendami w gospodarce i biznesie, a także nawiązać nowe kontakty – podsumowuje Tomasz Wojtas, Dyrektor Generalny OEES.

Open Eyes Economy Summit odbędzie się 21-22 listopada w formule hybrydowej – w Centrum Kongresowym ICE Kraków oraz online.