Sztandarowy program PiS „nie będzie kontynuowany”. „Żaden rocznik nie będzie poszkodowany”

Laptopy za darmo dla uczniów klas czwartych szkół podstawowych – z takim programem wystartował PiS tuż przed wyborami, we wrześniu 2023 roku. Zakup komputerów miał być finansowany ze środków pochodzących z KPO, ale pod koniec listopada 2023 roku Komisja Europejska poinformowała, że wydatek nie będzie kwalifikowany do refinansowania. „Cały program został przygotowany na szybko, bez kompleksowej strategii, bez konsultacji, nie przygotowano także żadnej edukacyjnej aplikacji, która miałaby realnie wspierać rozwój kompetencji cyfrowych dzieci, bądź wspierać rodziców” – wyjaśniło Ministerstwo Cyfryzacji.

„Cyfrowy uczeń” zamiast „Laptop dla ucznia”. „Brak zabezpieczenia finansowego”

- W KPO jest zapisany zakup 730 000 komputerów dla szkół, termin realizacji został wyznaczony na trzeci kwartał 2025 roku. Przyspieszamy, bo to jest dobry program. Nauczyciele także dostaną laptopy. Będzie dla nich 465 000 komputerów. Kryteria dystrybucji leżą w kompetencji resortu edukacji, my mamy ten sprzęt dostarczyć. Jesienią na pewno sprzęt trafi do uczniów. O tym, czy uda się zakupić laptopy także dla nauczycieli, zdecyduje harmonogram postępowań przetargowych. Ustawa będzie do końca tego kwartału – tak o programie w 2023 roku mówił minister Janusz Cieszyński, pełniący wtedy funkcję pełnomocnika rządu ds. cyberbezpieczeństwa.

- Rozdawano laptopy uczniom w czwartych klasach. Komisja Europejska mówi, że sposób rozdania był niewłaściwy, że jest to wydatek niekwalifikowalny, i już mamy minus miliard złotych na samym budżecie edukacji. A do tego jeszcze dochodzą „wille plus” – poinformowała w programie „Gość Radia ZET” szefowa MEN Barbara Nowacka.

Czy uda się uruchomić nowy program jeszcze w 2024 roku? „Nowy rząd zamierza uzdrowić ten program, tak, aby dawał on realne wsparcie dla uczniów. Jego założenia będą konsultowane – zarówno w zakresie doboru sprzętu, jak i narzędzi edukacyjnych dostarczonych uczniom. Założeniem jest, aby uczniowie otrzymali urządzenia mobilne w 2025 roku” – poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji.

- Program „Cyfrowy uczeń” to jest program, który żadnego dziecka, które liczyło na sprzęt od państwa, nie pozostawi z tyłu. Żaden uczeń i żaden rocznik nie będą pokrzywdzeni – zapewniła Barbara Nowacka. Może to oznaczać, że część uczniów na sprzęt będzie musiało poczekać rok dłużej i otrzyma go w klasie piątej.

– Zdajemy sobie sprawę z tego, że wiele dzieci oraz ich rodziców czekało na to, aby w tym roku odebrać obiecane im laptopy. Zaczynając naszą pracę w rządzie wierzyliśmy w to, że cały program był przygotowany profesjonalnie. To, co zastaliśmy oraz to, co ustaliliśmy, pokazało nam jednak, że tak nie było. Niestety wiele informacji było ukrywanych przed opinią publiczną przez naszych poprzedników. To nie był program cyfryzacji, a program wyborczy – powiedział wicepremier i minister cyfryzacji, Krzysztof Gawkowski. – Przez błędy i zaniedbania poprzedniego rządu jesteśmy zmuszeni do zawieszenia programu „Laptop dla ucznia”. Po uzdrowieniu wróci w nowej kompleksowej formule „Cyfrowy uczeń” – dodał.

Źródło: Radio ZET/Ministerstwo Cyfryzacji