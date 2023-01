Szykują się ważne zmiany. Rząd przyjął nowy program wsparcia

Podwyżki cen ciepła mają być ograniczone dzięki nowym rozwiązaniom przyjętym przez rząd. Projekt nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw ma na celu wsparcie dla gospodarstw domowych oraz podmiotów użyteczności publicznej „przez pokrycie części należności odbiorców ciepła wobec przedsiębiorstw energetycznych”. Nowe prawo ma obowiązywać od 1 lutego 2023 roku.

Nowy program wsparcia. Ile zapłacimy za ciepło?

Szefowa resortu klimatu na antenie radiowej Trójki wyjaśniła, że jeżeli gdziekolwiek się pojawił wyższy rachunek, to i ciepłownia, i obywatel dostaną automatycznie rekompensatę.

Nowe maksymalne ceny za dostawę ciepła mają być ustalane w oparciu o cenę z września 2022 r., powiększoną o maksymalny wzrost na poziomie 40 proc. W ocenie szefowej resortu zabezpieczenie na poziomie 40 proc. w cieple jest wystarczające. Nowe stawki mają objąć gospodarstwa domowe i podmioty wrażliwe: szkoły, szpitale, przedszkola.

"Jeżeli nastąpi wzrost cen ciepła większy niż 40 proc. w stosunku do cen obowiązujących 30 września 2022 r., to przedsiębiorstwa energetyczne otrzymają wyrównanie, tak by uprawnieni odbiorcy nie zostali obciążeni nadmiernymi kosztami ciepła" - przekazała KPRM.

RadioZET.pl/PAP