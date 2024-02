Jaki majątek ma Szymon Hołownia? Oświadczenie majątkowe marszałka Sejmu

Szymon Hołownia – marszałek Sejmu X kadencji i lider Polski 2050 – złożył oświadczenie majątkowe w grudniu 2023 roku (podobnie jak inni posłowie). Co można znaleźć w dokumencie widniejącym na oficjalnej stronie internetowej Sejmu?

Jaki majątek ma Szymon Hołownia? Oświadczenie majątkowe lidera Polski 2050

Szymon Hołownia zadeklarował, że zgromadził środki pieniężne zarówno w walucie polskiej, jak i obcej – ponad 28 tys. zł, 21,5 tys. dolarów amerykańskich oraz 13 tys. euro. Wskazał również na posiadanie papierów wartościowych w postaci jednostek konkretnych funduszy inwestycyjnych (PKO TFI/PKO TFE) na kwotę ponad 57 tys. zł.

Marszałek Sejmu umieścił w swoim oświadczeniu majątkowym nieruchomości: dom o powierzchni 254 m2, działkę o powierzchni 1584 m2 i udział w drodze osiedlowej o wartości 2,9 mln złotych oraz mieszkanie o powierzchni 64 metrów kwadratowych (1,62 mln). Obie nieruchomości pozostają współwłasnością małżeńską. Pełna własność Szymona Hołowni to natomiast siedlisko wiejskie (1,65 ha) o wartości ponad 554 tys. zł.

Szymon Hołownia zamknął jednoosobową działalność gospodarczą 30 czerwca 2023 roku. Z jej tytułu przychód ponad 515 tys. zł i dochód blisko 240,5 tys. zł. Na mocy umowy zlecenia zadeklarował dochód ok. 18,5 tys., a przychód - 14,7 tys. Z kolei z tytułu praw autorskich miał uzyskać z kolei dochód ok. 50,6 tys. zł i przychód ok. 25,3 tys.

Uwagę w oświadczeniu zwraca dochód wyższy od przychodu; doradczyni podatkowa Małgorzata Samborska wskazała w serwisie X, że najprawdopodobniej marszałek Sejmu pomylił te pojęcia i umieścił kwoty odwrotnie. „Dochodem jest przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania” – przypomina ekspertka.

Marszałek Sejmu wypełnił również rubrykę przeznaczoną na składniki mienia ruchomego: wpisał tam ikonę współczesną o wartości 20 tys. zł oraz obraz współczesny o wartości 12 tys. zł.

Źródło: Radio ZET/orka.sejm.gov.pl/Małgorzata Samborska - X