Tabela waloryzacji emerytur 2024. Kumulacja podwyżek dla seniorów

Waloryzacja emerytur w 2024 roku wyniesie zapewne 12,3 procent – taka wartość, wynikająca z zapisanego w ustawie wzoru, została zapisana w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok. Skala podwyżki może się zmienić, jeśli inflacja zaskoczy, gwałtownie rosnąc lub malejąc. Seniorzy mogą dodatkowo liczyć na kumulację wzrostu świadczeń dzięki zapowiedzianemu wprowadzeniu wyższej kwoty wolnej od podatku. Przy takiej same kwocie brutto wypłata netto będzie wyższa niż do tej pory. O ile, można się przekonać, analizując poniższą tabelę.

Waloryzacja emerytur 2024. Tabela z kwotami brutto i netto

Waloryzacja emerytur ma za zadanie przywrócić realną wartość świadczenia, utraconą podczas poprzedzającego roku z powodu inflacji. W 2022 roku to się nie udało – GUS wyliczył, że świadczenia seniorów straciły 4,7 procent siły nabywczej. W 2024 roku emerytury wzrosną – jak robiły to w ostatnich kilkunastu latach – o wysokość inflacji emeryckiej (lub ogólnej, jeśli będzie wyższa) oraz 20 procent realnego wzrostu płac. Seniorzy załapią się prawdopodobnie na kumulację – oprócz waloryzacji świadczenia dla nich podniesie także nowa, dwukrotnie wyższa kwota wolna od podatku.

- Mówimy tu o kwocie wolnej od podatku podniesionej do 60 000 zł. Ten konkret, który przeprowadzimy w ciągu pierwszych 100 dni, oznacza, że w Polsce każda emerytka, każdy emeryt, który ma emeryturę do 5000 zł, nie będzie już płacił podatku dochodowego, a ci, którzy mają emerytury wyższe, zapłacą ten podatek, ale w o wiele mniejszej skali, wyraźnie niższy - ogłosił Donald Tusk podczas kampanii wyborczej, zapowiadając podwyższenie kwoty wolnej.

Obecnie zaliczka na podatek PIT nie jest pobierana od emerytur do wysokości 2500 zł brutto. Średnia emerytura to w 2023 roku około 3500 zł brutto, w 2024 będzie to już 3900 zł brutto. Konieczność płacenia PIT od nadwyżki ponad 2500 zł dotyczyłaby więc coraz większej liczby seniorów.

Podwyższenie kwoty wolnej do 60 000 zł zwalniałoby z obowiązku odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy od emerytur wynoszących do 5000 zł miesięcznie. Dla seniorów, jak widać w poniższej tabeli, oznaczać to może podwyżkę kwoty pobieranej na rękę nawet o 300 zł.

fot. RadioZET.pl

13. emerytura 2024 zostanie wypłacona w kwocie wyższej nawet o kilkaset złotych w porównaniu do wysokości z 2023 roku. - Już w kwietniu 2024 nowy rząd, najprawdopodobniej Donalda Tuska, wypłaci 13. emeryturę w rekordowej wysokości, jakiej jeszcze dotychczas nie było – powiedział serwisowi RadioZET.pl dr Antoni Kolek, prezes Instytutu Emerytalnego. Na ile konkretnie pieniędzy mogą liczyć seniorzy? Pokazujemy to w przygotowanej przez nas tabeli.

Źródło: Radio ZET