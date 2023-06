Tajny plan rządu w sprawie 13. i 14. emerytury? Minister Maląg mogła się właśnie wygadać

14. emerytura, zwana oficjalnie „kolejnym dodatkowym świadczeniem dla emerytów”, na stale zapisze się w kalendarium seniorów. Wypłata w 2023 roku odbędzie się najprawdopodobniej na przełomie sierpnia i września. Wysokości „czternastki” jeszcze tak naprawdę nie znamy: może się okazać, że rząd szykuje wyborczą niespodziankę. Ta może być nawet większa, niż się wydawało: minister Maląg stwierdziła, że również 13. emerytura ma być ustalana „elastycznie”.

13. i 14. emerytura będą wyższe? Tajemnicze słowa Maląg

Emerytów w Polsce przebywa. - Obecnie 25 proc. Polaków jest w wieku poprodukcyjnym; za chwilę będzie to jedna trzecia społeczeństwa. To bardzo duże wyzwanie dla polityki społecznej - powiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg na XVI Europejskim Forum Gospodarczym w Łodzi. Z tego powodu ta grupa społeczna jest szczególnie hołubiona przez polityków przed wyborami. Przykładów nie trzeba szukać długo: wróciła obietnica emerytur stażowych, które obniżą wiek emerytalny nawet do 53 lat dla kobiet i 58 lat dla mężczyzn. W podcaście „Biznes. Między wierszami” opowiedział o nich Oskar Sobolewski, założyciel Debaty Emerytalnej i ekspert HRK Payroll Consulting.

Niemal zrealizowanym prezentem wyborczym – ustawa została przyjęta przez Sejm, czeka na prace Senatu i podpis prezydenta – jest wprowadzenie na stałe wypłat 14. emerytury. Jej wysokość poda rząd w rozporządzeniu i może się okazać, że tegotoczna wypłata będzie szczodrzejsza, niż opcja minimum, czyli najniższa emerytura pomniejszona ewentualnie przez przekroczenie progu dochodowego. Taki mechanizm miał być stosowany tylko w przypadku „czternastki”, minister Maląg mogła jednak niechcący wygadać się przed czasem i ujawnić jedną z szykowanych dla seniorów niespodzianek: możliwość uznaniowego podwyższania także „trzynastek”.

- W tym roku waloryzacja rent i emerytów była kwotowo-procentowa, aby zabezpieczyć tę grupę seniorów, która ma najniższe świadczenia. Już na stałe z naszymi seniorami pozostanie 13. emerytura, także 14. będzie na stałe - jesteśmy po pracach Sejmu, teraz jeszcze Senat, powrót do Sejmu i podpis prezydenta. To dodatkowe świadczenie jest celowane konkretnie dla grupy seniorów, którzy mają niższe świadczenie, gdyż jest tam kryterium dochodowe i dajemy sobie pewną elastyczność co do wysokości 13. i 14. emerytur, jednak planujemy, że będzie to poziom co najmniej minimalnej emerytury – wyjaśniła minister rodziny.

Czy Marlena Maląg niechcący zdradziła plany rządu, czy doszło po prostu do przejęzyczenia i wypowiedź miała dotyczyć tylko 14. emerytury? Na odpowiedź na to pytanie raczej nie trzeba będzie czekać zbyt długo – kolejne obietnice wyborcze poznamy zapewne jeszcze w czerwcu, podczas zapowiedzianego konwentu PiS.

Jedną z już zapowiedzianych form wsparcia seniorów, wymienioną przez szefową resortu rodziny, są bezpłatne leki dla osób 75 plus - jak obiecano, próg wiekowy ma być obniżony do 65 lat. Z kolei programy „Wspieraj seniora” czy „Opieka 75 plus” realizowane we współpracy z samorządami mają na celu opiekę nad osobami starszymi. Powstają domy i kluby seniora, których w ocenie minister, potrzeba coraz więcej.

RadioZET.pl/PAP