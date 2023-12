Takie prezenty dostaniemy pod choinkę. Kupiło je prawie 70 procent Polaków

Prezenty to jedna z najpowszechniejszych świątecznych tradycji. Sprawianie radości podarunkami w czasach drożyzny stało się trudniejsze, Polacy nie zamierzają jednak się poddawać - w tym roku statystycznie dla swoich bliskich wydamy na prezenty łącznie od 500 zł do nawet przeszło 1000 zł. Przeważnie na jeden upominek zamierzamy wydać 51-100 zł(42,9 procent odpowiedzi) oraz od 101 zł do 400 zł (41,8 procent). 69,5 procent ankietowanych na pytanie o to, z jakiej kategorii produktowej pochodzić będą upominki, wskazało tę samą odpowiedź.

Najpopularniejszym prezentem będą perfumy. Badanie o upominkach

Według raportu „Plany zakupowe Polaków na święta 2023”, autorstwa platformy analityczno-badawczej UCE Research i Grupy BLIX, w tym roku najwięcej rodaków da prezenty gwiazdkowe 4-5 osobom: taką odpowiedź udzieliło 28,4 procent. Rok temu tak wskazało 31 procent konsumentów. Dalej w tegorocznym zestawieniu kolejno widać upominki dla 6-7 bliskich – 20,4 procent (w ub.r. – 22 procent), 2-3 – 16,8 procent (rok temu – 17 procent), ponad 10 – 18,1 procent (rok wcześniej – 13 procent), a także 8-9 – 13,3 procent (poprzednio – 12 procent). Jedną osobę obdaruje 1,1 procent Polaków (w 2022 roku – 2 procent). Z kolei 1,6 procent jeszcze nie potrafi wskazać konkretnej liczby (w ubiegłym roku – 2 procent). Zaledwie 0,3 procent ankietowanych nie kultywuje tej tradycji (poprzednio – 1 procent).

– W tym roku pozytywnie zaskakuje nas duży wzrost odsetka kupujących, którzy dadzą prezenty więcej niż 10 osobom. To może oznaczać, że w tym trudnym czasie inflacyjnym Polacy zamierzają spędzić święta w liczniejszym gronie niż we wcześniejszych latach, naznaczonych pandemią. Dla handlu to zapowiedź dużych przedświątecznych zakupów – skomentował wyniki badania dr Krzysztof Łuczak, główny ekonomista z Grupy BLIX.

Odpowiadając na pytanie wielokrotnego wyboru, ankietowani wskazali też, jakiego typu prezenty zamierzają kupić. Najczęściej wymieniali kosmetyki – 69,5 procent (rok temu – 63,7 procent). Dalej w rankingu są zabawki – 60,6 procent (wcześniej – 57,1 procent), słodycze – 45 procent (45,3 procent), perfumy – 33,9 procent (28,7 procent), a także ubrania – 33,6 procent (39,9 procent). Analitycy z UCE RESEARCH zwracają uwagę na to, że kosmetyki rdr. zyskały 5,8 p.p. Zabawki rdr. poszły w górę o 3,5 p.p. Z kolei perfumy odnotowały wzrost rdr. o 5,2 p.p. Wszystkie inne pozycje są na minusie.

– Kosmetyki i zabawki to najpopularniejsze kategorie prezentowe obok perfum. Ich wzrosty świadczą o tym, że Polacy zwrócą na nie największą uwagę przy wyborze gwiazdkowych podarunków. Mocno spadło natomiast zainteresowanie odzieżą, co może być spowodowane trudnościami z doborem odpowiednich ubrań – wyjaśnił dr Krzysztof Łuczak

Zdecydowanie najwięcej ankietowanych planuje kupić część prezentów online, a resztę stacjonarnie – 57,8 procent (rok temu – 52 procent). Dalej są wskazywane wyłącznie sklepy internetowe – 21 procent (poprzednio – 24 procent), fizyczne placówki – 17,4 procent (w zeszłym roku – 20 procent). Natomiast 3 procent respondentów jeszcze nie wie, gdzie nabędzie upominki i tak samo było w ub.r. Tylko dla 0,8 procent badanych nie ma to znaczenia (w 2022 roku – 1 procent).

– Świeży asortyment spożywczy zazwyczaj kupujemy stacjonarnie, a produkty kosmetyczne, elektronikę czy AGD wolimy nabywać online. Im droższy jest dany produkt, tym większa skłonność konsumentów do sprawdzania jego ceny w sklepach internetowych. Należy przy tym uważać na różnego rodzaju zamienniki i podróbki, które online łatwo pomylić z oryginalnymi artykułami – powiedział Marcin Lenkiewicz, wiceprezes Grupy BLIX.

Analitycy z UCE RESEARCH podkreślili, że opcja łączenia zakupów online i offline rdr. umocniła swoją pozycję. – Spadł odsetek osób, które kupują prezenty wyłącznie internetowo. To oznacza, że Polacy nadal chcą chodzić do sklepów stacjonarnych, ale zakupy robią rozważniej i sprawdzają ceny produktów w sieci. Jeśli mogą poczekać, by korzystniej kupić artykuł online, to decydują się na taki zakup. Należy pamiętać, że dzisiejsi konsumenci wyposażeni są w smartfony i aplikacje, które umożliwiają swobodne porównywanie cen internetowych podczas zakupów stacjonarnych – dodał dr Łuczak.

Źródło: Radio ZET/UCE Research