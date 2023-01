Tauron i Rafako wracają do rozmów. „Warunek? Wycofanie się z nieuzasadnionych roszczeń”

Jacek Balcer, rzecznik prasowy grupy Rafako S.A., mówi Radiu ZET, że wcześniejsze mediacje nie zostały zerwane. - Tauron kłamał, informując media o zerwaniu przez Rafako mediacji. Istota mediacji polega na objęciu nimi wszystkich obszarów spornych, a Tauron stawiał absurdalne i niemożliwe do zaakceptowania warunki brzegowe. To niedopuszczalne, tym bardziej że wielokrotnie wysyłaliśmy propozycje dojścia do porozumienia, na które nie było odpowiedzi. - mówi Balcer.

Tauron i Rafako wrócą do rozmów

- Jutro odbędzie się śniadanie prasowe, na którym poinformujemy o oficjalnym stanowisku spółki - odpowiada rzecznik prasowy Tauron Polska Energia, Łukasz Zimnoch.

- Liczymy na poważne rozmowy, zmierzające do polubownego rozwiązania kwestii spornych. Warunkiem ich powodzenia jest wycofanie się Rafako z pomysłu dotyczącego nieuzasadnionych roszczeń, wydłużenia gwarancji oraz przedstawienia realnego harmonogramu usunięcia zidentyfikowanych wad i usterek - wyjaśnia Trajan Szuladziński, prezes zarządu Tauron Wytwarzanie w komunikacie spółki.

Trwa spór, dotyczący działania bloku energetycznego w Jaworznie. W minionym tygodniu Tauron wezwał Rafako do zapłaty kar umownych i wypłaty odszkodowania na łączną kwotę ponad 1,3 mld złotych. Rafako w całości kwestionuje żądania spółki Tauron, zapowiadając, że zamierza złożyć wniosek o upadłość.

Radio ZET