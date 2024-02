Te osoby dostaną wyrównanie emerytur. Zyska nawet 100 tys. emerytów

15 listopada 2023 roku zapadła ważna decyzja dotycząca wysokości emerytur. Zgodnie z postanowieniem Trybunału Konstytucyjnego, osoby, które przeszły na emeryturę w czerwcu w okresie od 2009 do 2019 roku, mogą ubiegać się o wypłatę wyrównania. Ci, którzy przeszli na emeryturę np. w maju, otrzymali wyższe świadczenia. Różnica jest spora: to nawet 250 złotych miesięcznie. Rocznie wychodzi nawet kilkanaście tysięcy. Dlaczego emerytury osób, które kończyły pracę w innych miesiącach, były niższe?

– W przypadku ustalania wysokości emerytury w czerwcu ówczesne przepisy nie przewidywały uwzględniania dodatkowych waloryzacji kwartalnych, a wyłącznie roczną – wyjaśnia Krystyna Michałek, regionalny rzecznik ZUS województwa kujawsko-pomorskiego, w serwisie pomorska.pl.

Tyle osób otrzyma wyrównanie emerytury

Wyrównanie emerytur to bardzo ważna wiadomość dla sporej części Polaków: o pieniądze może ubiegać się w sumie 97,3 tys. osób. Koszt wyrównań czerwcowych może wynieść nawet ponad milion złotych. Jak czytamy w serwisie strefabiznesu.pl:

ZUS od lat apelował aby nowi emeryci nie przechodzili na emeryturę w czerwcu, ponieważ nie były to korzystne wyliczenia dla seniorów. Minimalna emerytura wynosi obecnie 1 588,44 zł brutto, czyli 1 445 zł netto.

Wyrównanie emerytur: jakie warunki trzeba spełnić?

Prawo do ubiegania się o wyrównanie dotyczy zarówno osób, które mogły popracować miesiąc dłużej i przejść na emeryturę w lipcu, jak i osób, które przechodziły automatycznie z renty na emeryturę. Kiedy należy złożyć wniosek do ZUS? Na razie jest to bezzasadne: wiemy jedynie, że niedługo powstanie specjalna ustawa przyznająca pieniądze emerytom. To w niej będzie wskazany sposób ubiegania się o rekompensatę.