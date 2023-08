Te osoby mają prawo do wcześniejszej emerytury. ZUS: wypłacamy ponad 40 tys. takich świadczeń

Emerytura pomostowa to de facto wcześniejsza emerytura, ale tylko dla tych pracowników, którzy wykonywali pracę w szczególnych warunkach i osiągnęli wymagalny staż pracy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w czerwcu 2023 r. wypłacał 40,8 tys. emerytur pomostowych. Co zmieniło się w przepisach?

Dla kogo emerytury pomostowe?

Emerytury pomostowe dają możliwość wcześniejszego przejścia na emeryturę co najmniej 55-letnim kobietom i 60-letnim mężczyznom. To o 5 lat szybciej, niż wynikałoby to z powszechnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn). Są jednak dwa dodatkowe warunki: 20-letni staż pracy w przypadku kobiet i 25-letni w przypadku mężczyzn. Takie emerytury przysługują tym, którzy przed rokiem 1999 wykonywali prace w szczególnych warunkach (w szczególnym charakterze). Podpisana przez prezydenta nowela znosi ten ostatni warunek. Emerytury pomostowe otrzymają także ci, którzy po 1999 roku pracowali w szczególnych warunkach.

Z szacunków ZUS wynika, że po uchyleniu wygasającego charakteru emerytur pomostowych na to świadczenie przejdzie około 7,3 tys. osób w roku 2024.

Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku wyjaśniła, że „pomostówka” to „wcześniejsza emerytura będąca pomostem między świadczeniami nabytymi przed osiągnięciem wieku emerytalnego a prawem do emerytury przyznawanej na ogólnych zasadach powszechnego systemu emerytalnego”.

Tego rodzaju emerytura przysługuje tym osobom, które wykonywały lub wykonują pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia. Chodzi o zawody związane z czynnikami ryzyka, które z wiekiem mogą z dużym prawdopodobieństwem spowodować trwałe uszkodzenie zdrowia. Natomiast prace o szczególnym charakterze wymagają niezwykłej odpowiedzialności oraz wyjątkowej sprawności psychofizycznej. Są to takie zawody jak górnik, hutnik, rybak morski czy pracownik sprawujący opiekę w domu opieki społecznej nad osobami dotkniętymi chorobą psychiczną, jak również kierowca autobusu, trolejbusu oraz motorniczy tramwaju w transporcie publicznym, a także ratownik medyczny i wiele innych profesji.