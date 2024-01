Te osoby nie otrzymają spadku po bliskich. Nowe przepisy weszły w życie

W listopadzie 2023 roku miała miejsce nowelizacja prawa spadkowego. Wprowadzono zapisy, które sprawiają, że znacznie więcej osób niż wcześniej może zostać uznanych za niegodne dziedziczenia. Celem było zapobieganie sytuacjom, w których to dzieci dziedziczą po rodzicach, nawet jeśli przez wiele lat nie mają z nimi kontaktu i nie pomagają im w chorobie. Jak określają nowe przepisy, niegodnym dziedziczenia będą także osoby, które nie płaciły alimentów na rodziców i unikały obowiązku opieki nad nimi.

Nowe przepisy dotkną te osoby

Nowe zasady mają obowiązywać przede wszystkim w sytuacjach, gdy po spadek “zgłasza się” dziecko, które od lat nie interesowało się stanem zdrowia rodzica. To właśnie uchylanie się od pomocy jest najważniejszym przeciwwskazaniem. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu nowelizacji:

“Powszechnie nieakceptowane są zdarzenia, w następstwie których majątek spadkodawcy otrzymuje osoba, która swoim karygodnym, często nacechowanym złą wolą, zaniechaniem uniemożliwiała za życia spadkodawcy zaspokojenie jego podstawowych potrzeb życiowych”.

Nowe prawo ma zapobiec nieetycznym zachowaniom, które są częste u bliskich zmarłego. Zmiany wprowadzono również w kwestii dziedziczenia ustawowego w sytuacji, gdy powołani do spadku są dziadkowie spadkodawcy. Jak podaje serwis gazetaprawna.pl:

“Chodzi o ograniczenie trzeciej grupy spadkobierców.Teraz jeżeli, któryś z dziadków spadkodawcy nie dożyje otwarcia spadku, jego udział spadkowy przypada jego dzieciom w równych częściach. Natomiast jeżeli dziecko któregokolwiek z dziadków spadkodawcy nie dożyje, jego udział spadkowy przypada jego dzieciom (czyli wnukom spadkodawcy), a jeśli nie mają one prawa do spadku, to udział ten może przypaść pozostałym dziadkom. Wyłączeni z dziedziczenia będą dalsi zstępni dziadków spadkodawcy - cioteczne lub stryjeczne wnuki i dalsze pokolenia.”

Skrócenie listy spadkobierców pomoże ograniczyć procedury związane ze spadkiem. W rozprawie spadkowej będą brali udział następujące osoby: małżonek, zstępni, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz rodzice i rodzeństwo.

Odrzucenie spadku przez dzieci: warto wiedzieć

Kolejna ważna zmiana dotyczy dziedziczenia przez małoletnie dzieci. Jeszcze niedawno rodzice musieli uzyskać zgodę sądu opiekuńczego, aby móc złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku w imieniu dziecka. Teraz wystarczy odpowiednie oświadczenie złożone przez rodzica przed notariuszem lub w sądzie.