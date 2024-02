Te osoby dostaną najwyższy zwrot PIT. Maksymalnie nawet 50 tys. złotych

Możliwość składania deklaracji podatkowych PIT będzie dostępna od 15 lutego i potrwa aż do 30 kwietnia 2024 roku. Kto może liczyć na wyjątkowo atrakcyjny zwrot? Wiele wskazuje na to, że dwie grupy na początku roku porządnie się wzbogacą. Sprawdź, czy należysz do którejś z nich.