Te produkty napędzają inflację w sklepach. "Podrożały dwucyfrowo"

W 2023 roku mieliśmy do czynienia z rekordową inflacją. Powszechny wzrost cen spowodował, że Polacy z trudem wiązali koniec z końcem: podstawowe produkty dla niektórych stały się nieosiągalne. Według “Indeksu cen w sklepach detalicznych”, pod koniec roku ceny poszły w górę średnio o 5, 6 proc. rok do roku. Co zdrożało najbardziej?

Te produkty pozostają liderem drożyzny w sklepach

Autorzy raportu przeanalizowali blisko 56 tys. cen detalicznych z prawie 30 tys. sklepów należących do 57 sieci handlowych. Jak wskazują, najwięcej płacimy za dodatki spożywcze, czyli ketchupy, majonezy, musztardy, przyprawy (średni wzrost 15,3 proc. rok do roku).

– Ceny surowców, z których produkowane są dodatki spożywcze, systematycznie drożeją od roku 2022. W przypadku pomidorów dodatkowo sytuację znacząco pogorszyły warunki pogodowe i związane z nimi problemy z dostępnością tego warzywa w pierwszym półroczu, ale również wysokie koszty energii, potrzebnej przy uprawach szklarniowych – wyjaśnia dr Robert Oprych z Uniwersytetu WSB Merito.

W grudniu na drugim miejscu niechlubnego zestawienia była chemia gospodarcza, ze wzrostem cen o 14,1 proc. rok do roku. Najbardziej zdrożały proszki i płyny do płukania. Według ekspertów, wysokich cen tych artykułów możemy spodziewać się jeszcze przez wiele miesięcy.

W grupie artykułów, które zdrożały najbardziej znalazły się artykuły dla dzieci (12,7 proc. rok do roku). Pierwszą piątkę uzupełniają:

środki higieny osobistej (12,1 proc.)

słodycze i desery (11,8 proc.)

napoje bezalkoholowe (11,4 proc.),

pieczywo (10,7 proc.).

Za te produkty zapłacimy mniej

Są też dobre wiadomości: w niektórych kategoriach pojawiły się spadki cen. Dotyczą one aż pięciu grup produktów, podczas gdy w listopadzie była to tylko jedna kategoria. W ujęciu rocznym spadły ceny:

artykułów tłuszczowych (25,9 proc.),

owoców (4,8 proc.),

produktów sypkich (3,6 proc.),

nabiału (3,2 proc.),

karmy dla zwierząt (1,7 proc.)

Główny Urząd Statystyczny podał w poniedziałek, że inflacja w grudniu 2023 roku wyniosła 6,2 proc. rok do roku. To o 0,1 punktu procentowego więcej, niż wynikało z wcześniejszych szacunków tego urzędu. W porównaniu z listopadem wzrost cen towarów i usług wyniósł 0,1 proc.