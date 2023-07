Te sklepy otwarte będą całą dobę. „Rozpoczęliśmy tryb wakacyjny”

Biedronka w miejscowościach turystycznych otwarta będzie całodobowo – podała sieć. Jak czytamy w komunikacie „ponad 250 placówek sieci Biedronka na Pomorzu, w górach i na Mazurach rozpoczęło pracę w trybie wakacyjnym”.

Zakupy w wakacje. Te sklepy otwarte będą całą dobę

Sieć przygotowuje się na zwiększony, wakacyjny ruch w sklepach. Godziny pracy placówek w miejscowościach turystycznych zostaną wydłużone, a w niektórych miejscach zakupy będzie można robić całą dobę.

„Najwięcej sklepów wakacyjnych Biedronka uruchomiła w województwie zachodniopomorskim – 37. Część placówek na północy Polski będzie otwarta 24 godziny na dobę, m.in. w Ustce, Mielnie, Łebie, Dziwnowie, Kołobrzegu, Władysławowie, Stegnie, Przejazdowie, Nowym Dworze Gdańskim i w Jastarni” – czytamy w komunikacie.

- W sklepach sezonowych notujemy minimum 30 proc. wzrostu średniej sprzedaży w lipcu i sierpniu w porównaniu ze średnią sprzedażą w pozostałych 10 miesiącach. Sklepy sezonowe mają również bogatszą ofertę asortymentową niż standardowe sklepy w wielu popularnych kategoriach (średnio co najmniej 50 produktów więcej) – mówiła Magdalena Sidwa, dyrektorka operacyjna sieci Biedronka w Koszalinie.

Tryb wakacyjny w handlu oznacza nie tylko możliwość dłuższych zakupów, lecz także dodatkowy zarobek dla sprzedawców. „Nowozatrudnionym sieć oferuje stawkę godzinową od 23,50 zł brutto, nawet do 27 zł brutto, pracę w atrakcyjnej miejscowości turystycznej, zatrudnienie w ramach umowy zlecenia, a w wybranych lokalizacjach również nocleg i wyżywienie” – czytamy w komunikacie.

Sklepy sezonowe uruchomiła także Żabka. W miejscowościach turystycznych działają już 124 sezonowe sklepy. – Z roku na rok otwieramy coraz więcej sklepów sezonowych po to, aby być jeszcze bliżej naszych klientów i upraszać im życie, a w konsekwencji uwalniać ich czas. Chcemy, by w trakcie wakacyjnych urlopów czy weekendowych wyjazdów mogli w pełni cieszyć się wypoczynkiem. Bez względu na miejsce – zarówno w nadbałtyckich miejscowościach, jak i nad mazurskimi jeziorami – w sezonowych Żabkach można znaleźć dobrze znany klientom asortyment, który jest sprawdzonym i bezpiecznym wyborem, a także skorzystać z szeregu wygodnych usług – mówił Przemysław Kijewski, dyrektor ds. operacyjnych w Żabka Polska. Zakupy w większości tych franczyzowych sklepów można robić do 23:00. Niektóre sklepy tej sieci otwarte są także w niedziele i święta.

RadioZET.pl