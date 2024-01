Te świadczenia można łączyć. ZUS radzi beneficjentom

Żłobkowe pojawiło się w 2022 roku, wraz z Rodzinnym Kapitałem Opiekuńczym. O ile jednak „1000 plus” wypłacane jest do rąk rodzicom, żłobkowe pozwala im zaoszczędzić wydatki. To maksymalnie 400 zł dopłaty do ponoszonych kosztów opieki nad dzieckiem, gdy rodzice znajdują się w pracy. Dofinansowanie przyznano do tej pory na 120 000 dzieci.

Żłobkowe od ZUS. Kto i ile może dostać?

„Aby skorzystać z dofinansowania, dziecko musi uczęszczać do żłobka lub klubu dziecięcego wpisanego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych albo być pod opieką dziennego opiekuna wpisanego do wykazu dziennych opiekunów. Dziecko musi być wpisane do tego rejestru lub wykazu przez żłobek, klub dziecięcy lub dziennego opiekuna. W tym celu trzeba przekazać dane swoje dziecka podmiotowi prowadzącemu placówkę, do której uczęszcza dziecko” – przypomniał ZUS.

W 2023 roku dopłaty wyniosły łącznie 429,3 mln zł. W całym kraju rodzice złożyli 106,9 tys. wniosków na 117,8 tys. dzieci. W 2022 roku w całej Polsce wpłynęły 178 163 wnioski, 139 890 dzieci dostało dofinansowanie do pobytu w żłobku. Dofinansowanie do żłobków w Polsce wyniosło 295,8 mln zł.

Wniosek o dofinansowanie można złożyć najwcześniej w dniu, w którym dziecko zacznie uczęszczać do żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna. - Jeżeli wniosek wpłynie do nas w ciągu 2 miesięcy od tego dnia, od którego dziecko chodzi do żłobka to wtedy przyznajemy dofinansowanie z wyrównaniem – wyjaśniła Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Jak wyjaśniła rzeczniczka oznacza to, że dofinansowanie obowiązuje od dnia, w którym dziecko rozpoczęło pobyt w żłobku, klubie dziecięcym lub u opiekuna dziennego. Natomiast, jeśli rodzice złożą wniosek później, to ZUS przyzna dofinansowanie od miesiąca, w którym został złożony wniosek. Wniosek wysyła się do ZUS elektronicznie np. przez portal Emp@tia lub aplikację mZUS. Środki można dostawać pomimo tego, że pobiera się 800 plus.

Prawo do dofinansowania nie zależy od dochodów rodziny. Maksymalnie kwota, jaką możemy otrzymać, to 400 zł miesięcznie na dziecko – jednak nie więcej niż wysokość opłaty za pobyt dziecka w placówce.

- Mam na myśli kwotę, jaką rodzic płaci już po uwzględnieniu zniżek, dotacji z budżetu gminy lub środków unijnych. Nie wliczamy do tego opłaty za wyżywienie – wyjaśniła Iwona Kowalska-Matis. – Pieniądze od nas nie są przelewane na konto rodzica, ale bezpośrednio na konto żłobka - dodała.

Rzeczniczka wyjaśniła także, dlaczego nie wszyscy rodzice, których dzieci chodzą lub dopiero pójdą do żłobka, czy podobnej placówki, otrzymają pomoc finansową. Odmowną odpowiedź otrzymają od ZUS-u ci, którzy dostają RKO (rodzinny kapitał opiekuńczy).

- Ale uwaga, można korzystać z dofinansowania pobytu w żłobku na jedno dziecko i pobierać rodzinny kapitał opiekuńczy na inne dziecko w rodzinie – zapewniła Kowalska-Matis.

Źródło: Radio ZET/ZUS