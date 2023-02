Telewizory będą droższe i gorsze? Od 1 marca nowe przepisy UE

Unia Europejska coraz bardziej śrubuje wymagania dotyczące energooszczędności oferowanych na rynku produktów. Ze sprzedaży lata temu zniknęły tradycyjne żarówki, nie sposób też znaleźć odkurzacza z silnikiem mocniejszym niż 900 watów. Nowe przepisy ograniczyły mocno ilość energii, jaką mogą zużywać ekrany telewizorów, przez co „absolutna większość” dotychczasowych modeli telewizorów 4K będzie musiała być wycofana ze sprzedaży, gdyż nie będą mieścić się zaktualizowanych przedziałach dopuszczanych na rynek klas energetycznych (oznaczanych literami od „A”). Jak wpłynie to na ceny?

Rewolucja na rynku telewizorów. Nowe normy energooszczędnosci

- Większość firm dopasowała swoje modele, nie wszystkie oczywiście, więc część będzie wycofywana z rynku po 1 marca. To, co jest w sklepach oczywiście będzie można kupić, natomiast nowe egzemplarze nie będą mogły być wprowadzane do obrotu – wyjaśnił w podcaście „Biznes. Między wierszami” Michał Kanownik, prezes związku Cyfrowa Polska.

- Uspokójmy: Unia Europejska nie zakazała telewizorów, ani też nie nakazała wymiany telewizorów. Natomiast faktem jest to, że 1 marca wchodzi w życie nowa wersja rozporządzenia Komisji Europejskiej odnośnie wymagań dla ekoprojektowania wyświetlaczy elektronicznych, która mocno podwyższa wymagania dotyczące efektywności energetycznej. Spowoduje to na rynku zamieszanie, może nie tyle rewolucja, co ewolucja technologiczna jeśli chodzi o to, co będzie można kupić w sklepach, jeśli chodzi o telewizory – stwierdził Kanownik. Ekspert wyjaśnił ponadto, dlaczego nowe przepisy stały się dla producentów tak dużym problemem.

- Rozporządzenie, które wchodzi w życie, jest znane na rynku od dłuższego czasu, natomiast w projekcie przewidziana była rewizja tego rozporządzenia przez Komisję Europejską, żeby sprawdzić, czy rynek, konsumenci, technologia jest gotowa do tego, co zaplanowała KE. Komisja nie sprawdziła, czy te projektowane regulacje są adekwatne do poziomu sytuacji rynkowo-technologicznej, stąd też, z uwagi na COVID-19, który spowodował absolutne zamieszanie na rynku i diametralną zmianę procesów produkcyjnych i projektowych u producentów, rynek nie był gotowy do tego, żeby spełnić wymagania, które KE zaprojektowała parę lat temu – powiedział prezes Cyfrowej Polski.

„Radykalne” zmniejszenie norm zużycia energii elektrycznej sprawiło, że norm wynikających z przepisów nie spełniało w 2022 roku większość produkowanych modeli. Wymusiło to zmiany, które zdaniem eksperta nie zawsze były dla konsumentów korzystne.

- Z rynku będą musiały być wycofane ze sprzedaży – to, co już trafiło do sklepów, oczywiście będzie mogło być dalej oferowane – wszystkie modele telewizorów 8K, absolutnej większości telewizorów 4K, nie mówiąc już o starszych modelach, które nie pasują już do dzisiejszych poziomów efektywności energetycznej, które Komisja zaprojektowała. Producenci musieli radykalnie zmienić swoje linie produkcyjne, zmodyfikować prace badawczo-rozwojowe. Dla konsumenta najważniejszym aspektem, gdy kupuje telewizor, jest lepsza jakość obrazu i dźwięku w porównaniu do starego modelu, który wymienia. Producenci musieli zniwelować wysiłki w zyskiwaniu lepszego obrazu na rzecz zmniejszenia zużycia energii elektrycznej przez telewizory, co odbiło się nieco kosztem oczekiwań konsumenckich – zauważył Michał Kanownik. Wyjaśnił przy tym, jaki sprzęt w pierwszej kolejności zniknie z rynku.

- Im starszy model, tym miał większe problemy ze spełnieniem tych oczekiwań, bo z każdym rokiem producenci idą w kierunku redukcja zużycia anergii elektrycznej. Wcześniej królowały telewizory LCD, które zużywały dużo więcej prądu, dzisiaj królują LED-y, które są dużo bardziej energooszczędne, ale to nie jest tak, że każdy LED spełnia wymagania zaktualizowanego rozporządzenia. Z całą pewnością jednak telewizory LED wygrały rynek kosztem modeli LCD. Parę lat temu ze sprzedaży zniknęły telewizory plazmowe, to także było spowodowane wymaganiami efektywności energetycznej – stwierdził prezes Cyfrowej Polski. Jak się okazało, wejście w życie nowych przepisów będzie także szansą dla polujących na okazje cenowe – ekspert spodziewa się, że starsze modele trafią tłumnie na wyprzedaże.

- Najtańsze modele będą miały największy problem z pozostaniem w ofercie, po 1 marca telewizory które nie spełniają wymagań będą mogły być wyprzedawane przez sklepy, pewnie będą duże promocje i obniżki, żeby tych telewizorów, brzydko mówiąc, „pozbyć się” z półek. Te akcje promocyjne będą zapewne największe na początku, potem, gdy urządzeń niespełniających nowych norm będzie mniej, presja na ich sprzedaż także będzie mniejsza. Jeśli ktoś planuje wymianę telewizora i nie do końca ma kieszeń bez ograniczeń, to warto w marcu-kwietniu popatrzeć na oferty promocyjne. Warto także zastanowić się nad pójście o półkę wyżej, czyli wybrać większy wyświetlacz i większą efektywność energetyczną, to przy dzisiejszych cenach energii elektrycznej nie pozostaje bez znaczenia – poradził ekspert.

- Ceny nie będą radykalnie wyższe, niż starszych modeli, natomiast gdyby nie rozporządzenie, na pewno ten ruch cenowy byłby mniejszy. Odczucie zmiany w rachunkach nie będzie więc tak jednoznaczne i widoczne u każdego z nas. Nie chcę mówić, że będą gorsze, bo opinia zbyt daleko posunięta, natomiast gdyby nie te radykalne obostrzenia energetyczne, na pewno możnaby jej więcej wykorzystać w kierunku polepszania jakości obrazu i dźwięku – podsumował zmiany rynkowe wywołane przez zaktualizowane rozporządzenie o ekoprojektowaniu wyświetlaczy elektronicznych Michał Kanownik.

RadioZET.pl