Ten podatek wzrośnie w 2024 aż o 21 procent. Będzie się działo w sklepach

Podatek rolny jest opłacany przez gospodarstwa rolne od gruntów wykorzystywanych do prowadzenia działalności rolniczej. - Stawka tej daniny wynosi w przeliczeniu 2,5 kwintala żyta na hektar. Za pozostałe grunty rolne trzeba płacić pięciokrotność stawki za jeden kwintal żyta – wyjaśnił Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy w firmie inFakt. Wyższy podatek będzie oznaczał zapewne wyższe ceny żywności – a na dodatek tylko do końca tego roku obowiązywać ma obniżona tarczą antyinflacyjną niższa stawka VAT na część produktów spożywczych. Ceny w sklepach mogą więc na początku 2024 roku oszaleć.

Podatek rolny mocno wzrośnie. Ceny żywności podbiją inflację?

Z każdych 100 ciężko zarobionych złotych brutto państwo zabiera nam łącznie 60 zł w składkach, podatkach, akcyzach, opłatach i innych daninach. W rezultacie na zakup produktów i usług z naszych 100 zł zostaje nam realnie tylko złotych 40. Tak wynika z wyliczeń Warsaw Enterprise Institute, którego wiceprezes, Piotr Palutkiewicz, był gościem podcastu „Biznes. Między wierszami”. Część tych zobowiązań to PIT, czyli podatek dochodowy, płacony obecnie od nadwyżki od 2500 zł brutto miesięcznie.

W 2024 roku stawka podatku rolnego wyniesie 224,08 zł za jeden hektar przeliczeniowy, czyli o 38,95 zł więcej w porównaniu z dotychczasową kwotą 185,13 zł. Za pozostałe grunty rolne stawka w 2024 roku wyniesie 448,15 zł za hektar, w porównaniu z 370,25 zł z 2023 roku, co oznacza wzrost o 77,80 zł na hektarze.

- Podwyżka podatku rolnego może wpłynąć na wzrost cen produktów spożywczych. Warto pamiętać, że od 1 stycznia 2024 roku przestanie obowiązywać zerowa stawka podatku VAT na żywność, więc możemy spodziewać się wzrostu cen produktów spożywczych. W 2024 roku również właściciele szklarni zapłacą wyższy podatek za metr kwadratowy powierzchni szklarni. Wyniesie on 15,69 zł i będzie wyższy o wskaźnik inflacji wynoszący 15 procent. Ta zmiana również może przełożyć się na wyższe ceny naszych zakupów. – ostrzegł Piotr Juszczyk.

Przewiduje się, że od stycznia 2024 roku mogą wzrosną również ceny prądu, jeśli przestaną obowiązywać zamrożone stawki. Wygląda jednak na to, że rozwiązanie zostanie przedłużone przez nowy rząd. - Zadeklarowaliśmy, że ceny gazu będą w przyszłym roku zamrożone i w tej chwili wraz z naszymi koleżankami i kolegami z pozostałych partii koalicyjnych dyskutujemy na temat cen energii elektrycznej - poinformował Andrzej Domański, doradca gospodarczy Donalda Tuska. Zaznaczył przy tym, że w przyszłym roku ceny gazu będę „na poziomie zbliżonym do cen tegorocznych”.

- Natomiast, jeśli chodzi o energię elektryczną, to myślę, że musimy podjąć takie działania, by (...) wzrost cen energii elektrycznej nie był skokowy, nie był szokowy - powiedział. Przyznał, że potencjalni koalicjanci zastanawiają się, czy ceny energii zamrozić i w ciągu najbliższych tygodni decyzje będą podjęte. - Osobiście skłaniałbym się do tego, żeby te ceny były zamrożone, ponieważ ten wzrost nie jest akceptowalny z punktu widzenia gospodarstw domowych - podkreślił.

Źródło: Radio ZET/InFakt/PAP