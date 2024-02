Tłusty czwartek 2024. Polacy zjedzą 391 mieszkań

Tłusty czwartek to słodkie święto celebrowane jak Polska długa i szeroka. Inflacja nie oszczędziła cukierni – według szacunków HREIT, porządne pączki, wykonywane zgodnie z tradycją, a nie lepione z proszku, będą kosztować ponad 5 zł za sztukę. To o 8 procent więcej niż przed rokiem. Biedronka i Lidl będą zapewne toczyć ciężkie boje cenowe, oferując „wyroby pączkopodobne” w o wiele niższych cenach i być może wysyłając nową serię SMS-ów na ten temat. Mieszkania także podrożały, jednak za kwotę wydawaną przez Polaków na pączki można kupić więcej lokali, niż w ubiegłym roku.

Tłusty czwartek. Pączki warte niemal 400 mieszkań

W tłusty czwartek statystyczny Polak spożywa 2-3 pączki. Oznacza to, że w dniu słodkiej rozpusty skonsumujemy nawet 100 mln sztuk tych łakoci. HREIT założył, że postawimy raczej na jakość niż na ilość, i kupimy po jednym pączku dobrej jakości na głowę. Jeśli kosztowałby około 5 zł, to w cukierniach pozostawilibyśmy około 190 mln zł.

- Mówimy tu o równowartości 391 dwupokojowych mieszkań w największych miastach w naszym kraju – zauważył Bartosz Turek, główny analityk HRE Investment Trust.

fot. HREIT

- Powyższe wyniki to efekt zabawy na liczbach, którą nazwaliśmy indeksem pączkowo-mieszkaniowym. Pokazuje on siłę nabywczą tradycyjnego pączka na tle cen nieruchomości. Z jednej strony mamy więc drożdżowe przysmaki, które wg naszych szacunków powinny w ciągu roku zdrożeć o 8 procent. Z mieszkaniami jest niestety trudniej, bo co prawda ich ceny w ogłoszeniach potrafiły rosnąć w skrajnych przypadkach nawet o 20-30 procent w skali roku, to jednak ceny widniejące w ogłoszeniach nie decydują o tym ile faktycznie godzimy się za mieszkania płacić. Bardziej wiarygodne są ceny transakcyjne, czyli te faktycznie zapisywane w aktach notarialnych. Na dane na ten temat wciąż czekamy – wyjaśnił Turek.

Rzetelne informacje na temat poziomu cen mieszkań NBP opublikował za 3 kwartał 2023 roku. Wynika z nich, że w 7 największych miastach średnie ceny poszły co prawda w górę, ale nieznacznie jeśli za bazę przyjmiemy 3 kwartał 2022 roku. To najpewniej zmieni się, gdy poznamy świeże dane na temat cen płaconych za mieszkania pod koniec 2023 roku.

- Na to przyjdzie nam jednak jeszcze trochę poczekać. Dostępne dziś informacje wciąż pozwalają szacować, że w trakcie tłustego czwartku zjemy tyle pączków, ile wartych jest 391 mieszkań podsumował analityk HREIT.

Źródło: Radio ZET/HREIT