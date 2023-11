„To będzie jedna z pierwszych decyzji”. Nowy rząd opłaci się Polakom

Inflacja sprawiła, że zarobki części Polaków realnie spadły. Nominalnie otrzymywaliśmy podwyżki, jednak zbyt małe, żeby zachować siłę nabywczą wynagrodzeń. Problem ten dotyczył w dużej mierze pracowników sfery budżetowej, którzy otrzymali podwyżki wyraźnie niższe od wysokości inflacji. Nowy rząd zamierza temu zadośćuczynić: przyznanie podwyżek dla sektora publicznego ma być jedną z pierwszych decyzji, podjętych potencjalnie szybciej niż wprowadzenie wyższe kwoty wolnej od podatku. W programie „Gość Radia ZET” zapowiedział to Włodzimierz Czarzasty.

Podwyżki dla budżetówki. Mocna deklaracja Czarzastego

Czy podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 60 000 zł powinno być jedną z pierwszych decyzji nowego rządu? Takie pytanie Bogdan Rymanowski zadał Włodzimierzowi Czarzastemu oraz słuchaczom Radia ZET. Jak się okazało, zwolenników szybkich zmian w PIT było mniej niż osób uważających, że są inne priorytety. Taką opinię przekazał także wicemarszałek nowego Sejmu.

Co zdaniem Czarzastego jest pilniejsze, niż ulżenie fiskalne Polakom? Odpowiedź była jednoznaczna: zwiększenie zarobków nauczycieli oraz „całego sektora publicznego”. Lider Lewicy zadeklarował, że przyznanie podwyżek sferze budżetowej będzie jedną z pierwszych decyzji nowego rządu. Przypomniał także, że kwestia ta została wpisana do umowy koalicyjnej.

- Niech każdy zabiega w ramach tego rządu i przekonuje partnerów, co powinno być szybciej, a co nie – dodał Czarzasty, odnosząc się do pytania o podwyższenie kwoty wolnej od podatku dochodowego. Nadanie wysokiego priorytetu zwiększeniu wynagrodzeń nauczycieli potwierdził w TVN24 Andrzej Domański, twórca 100 konkretów Koalicji Obywatelskiej.

W podpisanej umowie koalicyjnej nie zapisano co prawda skali planowanych podwyżek dla nauczycieli i budżetówki, jednak „takie jest stanowisko KO”, że powinna ona wynieść 30 procent i powinna wejść w życie już od 1 stycznia 2024 roku. – Absolutnie musi to być uwzględnione w ustawie budżetowej – stwierdził Domański.

– Nie ulega wątpliwości, że Polski, naszej również gospodarki, nie stać na to, aby nauczyciele w Polsce zarabiali tak mało. Dlatego jest naszym priorytetowym zadaniem i o tym rozmawialiśmy z naszymi przyjaciółmi z Trzeciej Drogi, z Lewicy, aby płace dla nauczycieli podnieść jak najszybciej – dodał poseł KO.

- Musimy zrobić bilans państwa, zobaczyć jak wyglądają finanse państwa. Musimy zobaczyć, na co Polskę stać – zastrzegł Włodzimierz Czarzasty w programie „Gość Radia ZET”.

Źródło: Radio ZET