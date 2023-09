„To koniec 14-stek”. Jest oficjalny komunikat ZUS

ZUS wypłacił seniorom dodatkowe pieniądze z tytułu czternastej emerytury. W większości transfery te były dokonywane na konta bankowe. 80 proc. seniorów odeszło już bowiem od gotówki. - Bankowe konto, na które wpływają pieniądze z ZUS to gwarancja szybkich i bezpiecznych wypłat. Nie trzeba także siedzieć w domu i czekać na doręczyciela z poczty. To jest szczególnie wygodne dla seniora, który np. wyjechał do sanatorium lub jest w szpitalu – mówiła Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Czternastki wypłacone. ZUS wydał miliardy złotych

Z danych ZUS wynika, że czternastka trafiła łącznie do ok. 8,8 mln emerytów i rencistów ze wszystkich organów rentowych. W tym ok. 6,8 mln osób dostało czternastkę w pełnej wysokości, a w przypadku ok. 2 mln osób świadczenie będzie pomniejszone zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę".

Najwyższa czternastka wyniosła 2650 zł brutto i trafiła do tych, których świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto. - Żeby dodatkowa emerytura została w ogóle wypłacona, musiała wynosić, co najmniej 50 zł. Oznacza to, że czternastkę dostały te osoby, których emerytura lub renta nie przekracza 5500 zł brutto – wyjaśniła Kowalska-Matis.

Co istotne, seniorzy dostali na rękę maksymalnie 2200 zł. Od czternastki trzeba bowiem odliczyć składkę zdrowotną w wysokości 9 proc. i zaliczkę na PIT.